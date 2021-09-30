CHP’lilerden cezaevi önünde 3600 ek gösterge açıklaması

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu; "İktidarımızda, yıllardır sözde vaatlerle ve içi boş müjdelerle bekletilen; Öğretmenlerimizin, tüm Sağlık Çalışanlarımızın, Polislerimizin, Din Görevlilerimizin, İnfaz Koruma Memurlarımızın, 3600 Ek gösterge talebini derhal hayata geçireceğiz. İktidarın yıllardır yaptığı umut tacirliğine, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında son vereceğiz" dedi.

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CHP’nin 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlediği “3600 Ek Gösterge için Milyonlarca Memur CHP İktidarını Bekliyor” konulu basın açıklaması İstanbul’da, Milletvekilleri Sibel Özdemir, Turan Aydoğan ve Sezgin Tanrıkulu ile parti yöneticilerinin katılımıyla Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun önünde gerçekleştirildi.

Basın açıklamasını okuyan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Bugün Türkiye'nin her yerinde, iktidar tarafından 24 Haziran seçimleri öncesinde söz verilen ancak bugüne kadar hiçbir bir adım atılmayan bir vaadi, bir sözü, gerçekleştirilmeyen bir müjdeyi dile getirmek için toplandık” dedi.

Türkiye'de milyonlarca kamu çalışanının insanca yaşama talebinin bulunduğunu ifade eden Kaftancıoğlu, “Ömrünün yarısını devletine hizmet etmekle geçiren memurlarımız, hanlar hamamlar, yazlık kışlık saraylar, lüks otomobiller veya uçaklar değil, yalnızca bir nebze olsun insanca yaşayabileceği ücrete sahip olmak için 3600 ek gösterge talebinde bulunuyor.” dedi.

ERDOĞAN’IN VERDİĞİ SÖZÜ HATIRLATTI

AKP iktidarının seçim dönemlerinde dile getirdiği vaatlerin ötesine geçemediğini belirten Kaftancıoğlu, 24 Haziran Seçimleri öncesi AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın şu sözünü hatırlattı:

“Bir müjdemiz var: Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerimize bir müjde vermek istiyorum. Polislerimizin, öğretmenlerimizin, hemşirelerimizin, din görevlilerimizin ve diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız. Buradaki adaletsizliği inşallah gidermiş oluyoruz. Böylece ülkeleri ve milletleri için fedakârca çalışan bu kamu görevlilerimizin emekliliklerinde de verdikleri hizmetlerin karşılığını alabilmelerini temin ediyoruz.”

Konuşmasının devamında “Peki, ne oldu?” diye soran Kaftancıoğlu şöyle devam etti:

* AKP'nin Seçim Beyannamesinde bile yer almayan, yalnızca lafla taahhüt ettiği 3600 ek gösterge ile ilgili Genel Seçimlerin üzerinden tam 39 ay geçmesine rağmen hiçbir düzenleme yapılmadı.

* Milyonlarca memur artan enflasyonun, dövizin, borçların, ekonomik krizin, mutfak yangınlarının altında 39 ayda ezildikçe ezildi.

* Hemen her kesimde olduğu gibi 3600 Ek gösterge sözü verilen milyonlarca memurumuz da iktidar tarafından bir kez daha yüz üstü bırakıldı.

“5’Lİ ÇETE MİLYONLARCA MEMURDAN DAHA MI BÜYÜK”

İktidara defalarca bu sorunun çözümü için çağrılar yaptıklarını, iktidarın ise hep kulak ardı ettiğini ifade eden Kaftancıoğlu, “AKP Genel Başkanı her defasında “dünya 5'ten büyüktür” derken, 5'li çeteye bugüne kadar 131 kez vergi indirimi yaptı. Yıllardır 3600 Ek gösterge hakkını bekleyen memurlarımız için soruyoruz, 5'li çete milyonlarca memurumuzdan daha mı büyüktür?” ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu, “İktidar, lüks uçaklara, milyonlarca liralık makam araçlarına, yazlık ve kışlık saraylara, her türlü israfa ve şatafata harcayacak kaynağı bulurken, 3600 Ek gösterge hakkını bekleyen milyonlarca memurumuz için mi kaynağı bulamıyor?” diyerek, “Her yıl 3600 Ek gösterge hakkı için oyalanan, hayalleri suya düşürülen memurlarımız, iktidarın samimiyetine güvenmiyor.” diye konuştu.

İKTİDARIN YAPTIĞI UMUT TACİRLİĞİNE SON VERECEĞİZ”

Kaftancıoğlu, “İktidarımızda, yıllardır sözde vaatlerle ve içi boş müjdelerle bekletilen; Öğretmenlerimizin, tüm Sağlık Çalışanlarımızın, Polislerimizin, Din Görevlilerimizin, İnfaz Koruma Memurlarımızın, 3600 Ek gösterge talebini derhal hayata geçireceğiz. İktidarın yıllardır yaptığı umut tacirliğine, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında son vereceğiz.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

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