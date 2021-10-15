CHP’lilere SBK broşürü gözaltısı

CHP tarafından SBK Holding ile ilgili bastırılan broşürlerin dağıtımı sırasında CHP Kadıköy İlçe Sekreteri Süleyman İşler’in de aralarında bulunduğu parti üyeleri gözaltına alındı. CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı üyelerinin Kadıköy Rıhtım Polis Merkezindeki ifade işlemleri sürüyor.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Kadıköy'de, CHP tarafından SBK Holding ile ilgili bastırılan broşürlerin dağıtımı sırasında CHP Kadıköy İlçe Sekreteri Süleyman İşler'in de aralarında bulunduğu parti üyeleri gözaltına alındı.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Doğuşcan Aydın Aygün tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, “Partimizin SBK holdingle ilgili hazırlattığı siyasi propaganda ve ifade özgürlüğü kapsamında dökümanla ilgili partililerimizle birlikte ifade işlemi için Kadıköy Rıhtım Karakolundayız!” ifadeleri kullanıldı.

CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı üyelerinin Kadıköy Rıhtım Polis Merkezindeki ifade işlemleri sürüyor.