CHP’nin mitinginin sloganı ‘Milletin Sesi Kılıçdaroğlu’ oldu

CHP'nin Mersin'de düzenlemeyi planladığı mitinginin detayları belli oldu. 4 Aralık'ta eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu yanında yapılacak mitingin sloganı 'Milletin Sesi Kılıçdaroğlu' olarak belirlendi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TL'nin tarihi değer kaybı ve artan hayat pahalılığının ardından CHP'nin Mersin'de miting düzenleyeceğini duyurmuştu. CHP'nin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlemek istediği mitinge Mersin Valiliği'nden izin çıkmaması sonrasında mitingin yeni yerine dair detaylar paylaşıldı.

4 Aralık Cumartesi günü saat 13:30'da Mersin'de eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu yanında yapılması planlanan etkinliğin sloganı ‘Milletin Sesi Kılıçdaroğlu’ olarak belirlendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun programa katılacağı açıklandı.

Mitingin tanıtım afişlerinde Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafıyla birlikte ‘Hemen seçim', ‘Erken seçim' vurguları yapıldı.

KILIÇDAROĞLU “ERDOĞAN DA ÇOK İYİ ÖĞRENSİN” DEMİŞTİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu, bugün mitinge ilişkin yaptığı açıklamasında şunları söylemişti:

* Mitingimizden niye rahatsız oluyorlar, anlamakta zorluk çekiyorum. Demek ki bir kusurları var.

* Sayın Vali, Cumhuriyet Meydanı'nı yasaklıyor, başka bir yer göstermiş. Mitingimizi yapacağız. Vali de görecek, Erdoğan da görecek, herkes görecek.

* Önümüze engeller koyabilirler, engeller çıkarabilirler. Ama bilmeleri gerekiyor. Biz bütün engelleri aşmasını bilen bir partinin mensubuyuz. Bu gelenekten geliyoruz.

* Hiç kimse meraklanmasın. Erdoğan da çok iyi öğrensin. Geliyor gelmekte olan.

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