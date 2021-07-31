CHP’nin yangın sorusuna bakanlık ‘hava aracı yeterli’ yanıtını vermiş: ‘İşte belgesi, suçlu kim?’

Yurt genelinde birçok noktada meydana gelen yangınlar ormanları küle çevirirken, Türkiye'nin yangın söndürme filosunun yetersizliği tartışma konusu oldu. CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker’in, 2019 yılında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye verdiği soru önergesindeki, “Yangın müdahale uçağı ve helikopteri sayısının artırılması düşünülmekte midir” sorusuna, bakanlık tarafından “Bakanlığımızca yangın söndürmede kullanılan hava aracı sayısı yeterli sayıdadır” yanıtı verildiği ortaya çıktı.

SOZCU.COM.TR

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CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in, 12 Temmuz 2019'da Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanıtlaması üzere verdiği soru önergesi dikkat çekti. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte farklı noktalarda yaşanan orman yangınlarının büyük zararlar verdiğine ve yangınlara zamanında ve “gereği gibi” müdahale edilmediğine dikkat çeken Şeker'in, Bakan Pakdemirli'ye yönelttiği sorulardan bazıları şu şekilde:

“Ülkemizde özellikle yaz aylarında artış gösteren orman yangınlarına zamanında ve etkili bir şekilde müdahale edebilmek için yangın müdahale uçağı ve helikopteri sayısının artırılması düşünülmekte midir?

Mevsimsel açıdan gelecek aylarda orman yangınlarında olası artışların yaşanacağı ihtimali de göz önüne alınırsa, bu yangınların önlenmesi için ne gibi önleyici tedbirler alınmaktadır?”

BAKANLIK, “HAVA ARACI SAYISI YETERLİ” DEMİŞ

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın CHP'li Şeker'in soru önergesine verdiği yazılı yanıtta ise şu ifadelere yer verilmiş:

“Bakanlığımızca yangın söndürmede kullanılan hava aracı sayısı yeterli sayıdadır.

Orman yangınlarıyla mücadelede komşu ülkeler arasında hava araçları yardımlaşması uygulanmaktadır. Ülkemiz yangın söndürme araç ve ekipmanlarını her yıl güçlendirmektedir.”

“CHP YILLARDIR UYARDI”

Soru önergesinin ve Bakanlığın verdiği yazılı cevabın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ise duruma tepki göstererek, “CHP yıllardır, ‘önlem alın', ‘yangınlarında kullanılacak uçaklar yeterli mi kontrol edin’ diye uyardı. AKP’den ‘yangın söndürmede kullanılan uçak sayısı yeterlidir' yanıtı geldi. İşte İstanbul milletvekilimiz Ali Şeker’e verilen yanıtın belgesi. Günlerdir ormanlar yanıyor. Suçlu kim?” diye sordu.