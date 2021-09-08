CHP’nin yeni il binasını açan Kılıçdaroğlu’ndan partililere talimat

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın yeni il binasının açılışı yapıldı. Açılışta konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bina güzel ama sakın içerde fazla oturmayın, bizim görevimiz dışarda, halkta. Kim mağduriyet yaşıyorsa gelip rahatlıkla bizim kapımızı çalacaktır. Biz onun sorunlarını çözeceğiz. Tüm vatandaşlara sesleniyorum; hangi partiden olursa olsun, her vatandaşın benim başımın üzerinde yeri var" dedi.

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CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın Sarıyer ilçesinde Huzur Mahallesi Azerbaycan Caddesi üzerindeki yeni il binasının açılışı yapıldı. Açılışa CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen ile İBB eski Başkanı Nurettin Sözen de katıldı.

Açılışta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da birer konuşma yaptı.

“ÜLKENİN BÜTÜN SORUNLARINA TALİBİZ”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bir binaya sahip olmak elbette önemlidir ama bir binaya sahip olmanın çok ötesinde, yaşadığı ülkeye sahip olmak çok daha değerlidir. Biz yaşadığımız ülkeye de sahip çıkacağız” diyerek başladığı konuşmasında, “Ülkenin var olan bütün sorunlarına talibiz. Birileri ülkenin rantına sahip çıkabilir. Ama biz yaşadığımız sadece kendi ülkemizde değil var olan coğrafyada bütün komşularımızla huzur içinde yaşamak ve var olan sorunları çözmeye talibiz” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

“DEMOKRASİYLE TAÇLANDIRMA KARARLILIĞINDAYIZ”

*Biz 98 yıldır demokrasiyi bu ülkeye getirmek için çaba harcayan bir partiyiz. Mal varlıklarımıza el konuldu, yılmadık. Genel başkanlarımız hapse atıldı, yılmadık.

*Arşivlerimize el konuldu, yılmadık. Linç kampanyaları yapıldı, yılmadık. Çünkü biz halk için, ülkemiz için çaba harcıyoruz. Bizim bireysel talebimiz asla olmaz.

*Bizim taleplerimiz toplumun huzur içinde yaşamasıdır. Bizim üstlendiğimiz görev tarihsel bir görevdir. CHP'li olmak sıradan bir partili olmanın çok ötesindedir.

2023'te yüz yılımızı tamamlayacağız. Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları cumhuriyeti kurduğunda bütün mazlum ülkelerin cumhuriyete geçtiğini görüyorsunuz.

*Bizim devrimimiz sıradan bir devrim değil, mazlum ülkelerin önünü açan da bir devrim. Cumhuriyetin ikinci yüzyılına gireceğiz.

*Biz bu güzel cumhuriyeti, ikinci yüzyılda demokrasiyle taçlandırma kararlılığındayız. Bunu beraber yapacağız.

“KİM MAĞDURİYET YAŞIYORSA GELİP BİZİM KAPIMIZI RAHATLIKLA ÇALACAKTIR”

Yeni bir bina alındığında çalışma arkadaşlarına ‘Bina güzel ama sakın içerde fazla oturmayın, bizim görevimiz dışarda, halkta' dediğini belirten Kılıçdaroğlu, “Kim mağduriyet yaşıyorsa gelip rahatlıkla bizim kapımızı çalacaktır. Biz onun sorunlarını çözeceğiz” dedi.

Tüm vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, “Hangi partiden olursa olsun, her vatandaşın benim başımın üzerinde yeri var. Binamız var. Burada sorunları çözmeye kilitlenecek arkadaşlarımız. Bir önemli karar verdik, İstanbul halkçı bir büyükşehir belediye başkanı seçtik. Onların uzun yıllardır yapamadıklarını bizim belediye başkanlarımız yapıyor” diye konuştu.

“YENİ İL BİNASININ 3 SEÇİM BÖLGESİNİN MERKEZİNDE OLMASI TERCİH EDİLDİ”

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise şunları söyledi;

*İstanbul artık bize dar, İstanbul'dan Türkiye'ye tek yön iktidar diyerek' çıktığımız yolda, hayallerimize ve umutlarımıza artık yerimiz de dar diyerek başlattığımız, ‘bir tuğla da sen koy' kampanyamızla birlikte bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz evimize hoş geldiniz.

*Uzunca bir süredir hayalini kurduğumuz İstanbul örgütüne yaraşır yeni nesil il binasını partimize kazandırmanın heyecanı ve mutluluğu içindeyim. Yeni il binamız, bizlerin daha geniş, daha konforlu mekanlarda rahatça oturmasına değil, tam tersine sahada daha güçlü, sokakta daha planlı bir şekilde İstanbul halkıyla daha güçlü iletişim kurmamıza vesile olacaktır.

*Yeni il binamızın, İstanbul'un 3 seçim bölgesinin merkezinde olması tercih edildi. Kuşbakışı en doğudaki ilçemiz Tuzla'ya 45, en batıdaki ilçemiz Silivri'ye 55 km mesafede. Binamıza 39 ilçemizden de toplu taşımayla kolaylıkla ulaşılabiliyor.

YENİ BİNAYI TANITTI

Yeni bina hakkında bilgilendirmede bulunan Kaftanfcıoğlu, 10 katlı, 6 bin metrekare kapalı alanı bulunan il binasında interaktif kullanılacak teknolojik altyapısı olan toplantı salonları, eğitim salonları, mini çalışma odaları, çağrı merkezi, konferans salonu ve basın odasının mevcut olduğunu belirterek, “Şaşalı, gösterişli ve o gösterişin vesile olacağı kibirden uzak, sade, partimizin derinliğini hissettirecek, binamıza gelen herkesin kendini eşit düzlemde hissedeceği mütevazı ancak fonksiyonel mekanlar tasarlamaya çalıştık” dedi.

İl binasında daimi sergi salonu, dijital kütüphane, çekim stüdyosu ve açık ofisin tüm İstanbulluların hizmetinde olacağını duyuruldu.

İMAMOĞLU: İKTİDARA YÜRÜYÜŞÜN GÖSTERGESİDİR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi:

*İl başkanlığımızın hizmetine başlangıç yapmak adına buluşmaktan büyük keyif ve onur duyuyorum. Büyük başarıları göğüslemek üzere olan bir örgütle hep birlikte yol yürüyoruz genel başkanımız önderliğinde. Bu yol yürüyüşün uygun koşullara sahip mekanlara ihtiyacı vardır.

Mekanların işlevselliği, oradaki moral, oradaki profesyonellik, oradaki içerik zenginliği, iktidara yürüyüşün de göstergesi ve ışığıdır. Bu bakış açısıyla, kabiliyetli insanların bir araya gelişiyle, nitelikli bir çalışmayla, herkesin katılımıyla vücuda gelmiş bir yapıyı partimizin 98'nci yıl dönümünde hep birlikte açmak büyük bir gururdur.

*Umut ediyoruz ki hep birlikte 16 milyon İstanbulluya hediye ettiğimiz yeni yönetim anlayışının bir başkasını, önümüzdeki dönemde yine hep birlikte, İstanbul'da büyük bir emek ortaya koyarak, milletimizin layık olduğu bir dönemi ve bir yönetim anlayışını hediye edeceğimizin ışığıdır bugünkü açılış töreni.

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