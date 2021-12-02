CHP’ye geçen meclis üyesine AKP’den tepki

Eskişehir Tepebaşı Belediye Meclis Üyesi Meliha Çelik, geçtiğimiz gün düzenlenen ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törenle CHP'ye katıldı. CHP'ye geçen meclis üyesi Meliha Çelik, katıldığı ilk meclis toplantısında AKP'liler tarafından tepki gördü.

Kemal ATLAN

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Eskişehir Tepebaşı Belediye Meclisi'nde AKP'den istifa ederek CHP'ye katılan Meliha Çelik, meclis toplantısına ilk kez CHP’li olarak katıldı. Ancak Çelik, eski partili arkadaşları tarafından tepki gördü.

AK PARTİ OYLARIYLA SEÇİLDİĞİNİ UNUTMAMALI

Eskişehir Tepebaşı Belediye Meclis Üyesi Meliha Çelik, geçtiğimiz gün CHP TBMM Grup Toplantısı'nda CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılımı ile AKP’den istifa ederek CHP saflarına geçti. Meliha Çelik, CHP’li olarak ilk kez Tepebaşı Belediyesi meclis toplantısına katılarak CHP sıralarında yerini aldı. CHP’ye geçen Çelik’e eski çalışma arkadaşları olan AKP’li meclis üyeleri tepki gösterdi.

Herkesin dilediği yerde siyaset yapabileceğini söyleyen AKP'li Meclis üyesi Mustafa Birsen, “Kendi hür iradesidir. Ancak AK Parti'nin oylarıyla seçildiğini unutmamalı. O makam ona vatandaşlarımızın emanet olarak verildiğini dolayısıyla AK Parti'ye iade edilmesi gerektiğini belirtmek istiyorum. Çünkü aksi davranış millet iradesine darbe olarak algılanır.

Her meclis üyesi milletimizin oylarıyla seçilmiştir. Her meclis üyesi vatandaşı temsilen vatandaşın destekleriyle bu koltukta oturmaktadır” dedi.

CHP’LİLER SAHİP ÇIKTI

CHP'li Meclis Üyesi Turgut Doğandor ise AKP’li meclis üyesi Mustafa Birsen’in düşüncelerine saygı duyduklarını belirterek, “Demokrasinin gereğine her zaman inanan insanlarız. Çok fazla da bu konuda yorum yapmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Sadece tek bir şey söyleyebilirim. Daha önce de Günyüzü Belediye Meclis üyesi de AK Parti grubundan CHP'ye geçmiştir. Sadece hayırlı olsun demek istiyorum” ifadelerini kullandı.

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