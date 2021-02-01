Çiçek: Suçum varsa 10 kat ceza ödemeye hazırım

CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun da aralarında bulunduğu bir grubun yemekli toplantısına pandemi kurallarının ihlalinden ötürü 15 bin 900 lira ceza kestiği hatırlatılarak “AKP'linin yemeğine ceza yok, CHP'linin yemeğine ceza var” yorumu yapıldı. Çıkan tartışma üzerine Cemil Çiçek bir açıklama yaptı. Çiçek, burada yanlış olanın fotoğrafın paylaşılması olduğunu söyleyerek şöyle dedi:

KURALLARA UYDUK

“Cuma namazını kıldıktan sonra, Saffet Kaya'nın annesinin vefatı nedeniyle başsağlığı dileğinde bulunduk. Saffet Bey, yemeğe davet etti. Bir ilaç şirketinin yemekhanesine gittik. Mesafeye uyduk. Maskelerimizi de yemek yerken çıkardık. Yani ortada kurallara uymamama diye bir şey söz konusu değil. Eğer, buna rağmen bir suç işlediğimize inanılıyorsa cezamı 10 kat fazlasıyla ödemeye hazırım. Eski milletvekili hatıra fotoğrafı çektirdi. Bunu facebook sayfasında paylaşmış. Yine de kamuoyundan özür dilerim.”