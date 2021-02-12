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Çiçekçiler pazar günü açık mı? Sevgililer Günü için ek genelge

14 Şubat Sevgiler Günü yaklaştı. Her yıl olduğu gibi yine çiçeğin en çok tercih edilen hediye olması bekleniyor. İçişleri Bakanlığı, 'Sevgililer Günü'nü de kapsayan 14 Şubat için ek genelge gönderdi. 14 Şubat 10.00-17.00 arasında iş yerinden ve evlere servis, 17.00-00.00 arasında ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.

Güncellenme: 15:12, 12/02/2021
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Çiçekçiler pazar günü açık mı? Sevgililer Günü için ek genelge

Sevgililer Günü, her yılın 14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan özel gündür. Günümüzde, bir çok toplumda sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak devam etmektedir.

SEVGİLİLER GÜNÜ ÇİÇEKÇİLER AÇIK MI?

Genelge ile hafta sonları için getirilen sokağa çıkma kısıtlaması süresince gün içerisinde çalışabilecek iş yerlerine ilişkin düzenlemelere ve sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan kişiler ile iş yerlerine yer verildiği belirtilerek, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde çiçek satışı yapan işletmelerin faaliyetlerini evlere servis şeklinde 10.00-­17.00 saatleri arasında sürdürebileceği belirtildi.

Genelgede ayrıca 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle talepte yoğunluk yaşanacağı belirtilerek, “Çiçek satışı yapılan iş yerlerinin, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 12 Şubat Cuma günü 20.00-­24.00 saatleri arasında evlere servis, 13-14 Şubat Cumartesi­ Pazar günlerinde 10.00-­17.00 saatleri arasında müşterilere iş yerinde ve 10.00-­24.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet sunmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir” denildi.

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