Çiftçi böyle isyan etti: Devlet bir verip üç alıyor

Denizli'de pamuğunun kalitesi ile ünlü Sarayköy Oıvası'nda çiftçiler ürünlerini sulayacak suyu alamadı, ekinler gelişemedi. Bölgede tarıma verilmesi gereken suların 6 ay boyunca hidroelektrik santrallerine verildiğini söyleyen çiftçiler boş sulama kanallarını gösterdi iktidarın verdiği sözleri tutmadığını belirtti. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ile Denizli İl Başkanı Nuri Çavuşoğlu, Ahmetli köyünde sulama yapamadığı için ürünleri zarar gören çiftçileri ziyaret etti.

DURUMUMUZ İÇLER ACISI

Üreticiler Karaca'ya dertlerini anlattı, ürünlerini sulayamadıkları için zor durumda olduklarını söyledi. Bölgedeki tarlalarda buğdayların kısa kaldığı ayrıca başaklarda yeterince tane olmadığı görüldü. Karaca güdük kalmış başakları sökerek inceledi. Bölgede ayrıca yoncaların seyreldiği, gelişim gösteremediği gözlendi. Çiftçiler pamuk ekimi yapmaya hazırlandıklarını fakat ekim öncesi tarlaya tav suyu veremedikleri için pamuk ekimini de yapamadıklarını anlattı.

ÇİFTÇİLİK BİZİ DOYURMUYOR



Bir köylü bölge çiftçisinin durumunu ‘içler acısı' olarak tanımlayarak, “Bakanlık destekler konusunda sözünü yerine getirmedi. Devlet bir veriyor üç geri alıyor. Bu iş artık bizi doyurmuyor” ifadelerini kullandı. Mevcut iktidarın ve belediye başkanının su sorununun çözüldüğünü müjde olarak açıkladığını söyleyen bir başka üretici ise ; “Yatırımlar için söz aldık. Sulama sezonu başladığında su verilecek denildi. Kanallarımız bomboş” diye konuştu.

Bir üretici yonca tarlasının durumunu göstererek, “Yoncanın halini görüyorsunuz. Yarısı var yarısı yok. Adam bununla hayvan besleyecek, satacak çoluk çocuk besleyecek” diye isyan etti.

Karaca'nın sorularını yanıtlayan bir başka üretici ise gelişmemiş buğdayları göstererek, “Buğdayın dekar masrafı 500 lira. Şimdi bu haliyle dekar başına anca 250 kilo verir. 2 liradan satsam 500 lira kazanırım. Bunun biçer parasını ödeyemem, mazot parasını ödeyemem. Su verilseydi dekar başına 1 ton ürün alırdım” diye konuştu.

“MİLLETİ KURU EKMEĞE MUHTAÇ ETTİLER”

Karaca incelemeler sonrası yaptığı açıklamada şöyle denildi:

* Sarayköy Ovasında ekili olan buğdaylar Haziran ayında sararması gerekirken, 20 gün önce su verilmediği için bugün bu durumda. Buğdaylarda verim yok. Buğday başaklarının içinde buğday tanesi de oluşmamış durumda. Bu tarlanın 20 gün önce sulanması, yeşil kalması ve içinde tanelerin oluşması gerekiyordu. Çiftçilerimiz buradan dekarda 1 ton buğday çıkması gerekirken, 250 kilo buğday çıkacağını söylüyorlar. Denizli'nin en kaliteli pamuk tarlaları Sarayköy'de Ahmetli, Tosunlar, Köprübaşı ovasında çiftçi susuzluktan tarlalarını sulayamıyor.

* Buğday, yonca ve diğer ekinler susuzluktan kuruyor. Pamuk ekim zamanı geldi eğer bir an önce su gelmezse pamuk da ekilemeyecek… Perişan durumda olan çiftçilerimiz zararlarının giderilmesini istiyor. Benim buraya geleceğimi öğrenenler, anons geçtiler, Cumartesi günü sulama yapılacak diye.. Ben yetkililere soruyorum, madem su vardı. Neden çiftçilerimize 20 gün önce su vermediniz. Pandemi döneminde milleti kuru ekmeğe muhtaç edenler, bir an önce su sorununu kalıcı çözmek için adım atmalı.

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