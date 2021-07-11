Çiftçiden ‘Bittik’ feryadı! Arazisini İtalyanlara satmış

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu ve Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel ile Niğde'de 3 gün süren dert dinleme sohbetlerinde çiftçiye ‘Bir dokunup, bin ah işittiklerini' belirten CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “Kime halini hatırını soruyorsak, “Bittik, borcumuzu tarla satarak kapatıyoruz.

Seneye satacak tarlamız da kalmayacak” yanıtı aldıklarını vurguladı. Çiftçinin girdi fiyatlarının yüksekliği nedeniyle masrafını karşılayamadığını belirten Tutdere sözlerini şöyle sürdürdü:

ÜVEY EVLAT MUAMELESİ GÖRÜYORLAR

– Çiftçi, mazot, gübre, sulama masrafları nedeniyle ektiği ürünün masrafını dahi çıkaramıyor. Birçok ilçe,köy ve kasabada köylüler sıkıntı yüzünden geçtiğimiz yıllarda İtalyanlara önemli miktarda arazi satmış. İtalyanlar da buraları elma bahçesine çevirmiş. Ve gariptir, çiftçilerimiz kendi isteklerine kulak tıkayan elektrik şirketinin, İtalyanların bir dediğini iki etmeden tüm imkanları ayağına götürmesinden yakınan çiftçimiz üvey evlat muamelesi gösterilmesine tepkili.

– Hayvan yetiştiricileri ise, yem fiyatlarının yüksekliği nedeniyle besicilik yapmalarının imkansız hale geldiğini, bu nedenle ya kesmeyi, ya da satmayı düşündüklerini anlatıyor. Geçtiğimiz yıl kilosunu 45 kuruşa satın aldıkları samanı bu yıl 1 liraya alamıyor. Yani iki kattan daha fazla artmış. En kötü gübrenin tonu 3 bin, iyi bir gübrenin tonu da 4 bin 500 TL. Mazotun pompa fiyatı ise 7 lire 50 kuruş. Bu şartlarda insanlar nasıl ayakta duracak?

PATATESİ YETİŞTİRİP ÇÖPE DÖKÜYORLAR

– Patates üreticisine zaten halini sormaya bile gerek yok. Hasaköy'de patates üreticilerini dinledik. Geçtiğimiz yıl 1 liraya mal ettiği patatesi 150-200 kuruşa satan patates üreticisi, bu yıl kilosunu 1,5 liraya mal edeceği ürünü kaça satabileceğinin kaygısını yaşıyor. Bir şeyler yapılmazsa, patateslerini geçtiğimiz yıl olduğu gibi tarladan çöpe dökmelerinin kaçınılmaz olduğunu belirtiyor. Kent merkezinde de durum farklı değil. İnsanlar borç batağında. Dar gelirli vatandaşlarımız açlık girdabında. Ama, biz Niğdeli çitçimize, esnafımıza, ücretlimize biraz daha sabırlı olmalarını, CHP iktidarında tüm sıkıntılarının çözümü için söz verdik.