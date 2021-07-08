Çiftçiler isyan etti, yolu kapattı!

Kelkit’de 2011 yılında yapımına başlanan ve 2014 yılında su tutan 20 milyon dolar bedelli Sadak sulama barajının sulama sistem ihalesi de 2016 yılında gerçekleşti.

38 milyon lira bedelli modern sulama sistemi ihalesini alan şirketin bir süre sonra ekonomik sorunlar yaşaması üzerine 2 yılda bitmesi gereken projeye halen daha devam ediliyor olması çiftçileri zor durumda bıraktı.

Son dönemde hava sıcaklarının mevsim normallerinin üstünde devam etmesi, yağmurun da yağmaması nedeniyle tarlalarda ürünleri kuruyan çiftçiler isyan etti.

TRAKTÖRLER İLE YOLU KAPADILAR

Bölgenin tarımsal gelirini 5 kat arttıracağı ileri sürülen projenin tamamlanmamasına tepki gösteren çiftçiler, traktörleriyle Kelkit- Erzincan karayolunu trafiğe kapadı.

Yaklaşık 2 saat yolu kapayan çiftçilere CHP İl Başkanı Bedri Ağaç da destek verdi. Yetkili biriyle görüşmeden yolu açmayacaklarını belirten çiftçiler, bölgeye gelen Kelkit Kaymakamı Aziz Onur’a dertlerini anlattı. Kaymakam Aydın’da yaşanan sorunu en kısa sürede çözmek için çalışacağını belirterek, “Bir ihale süreci var. Yeni müteahhit işi devraldı. Süreç eylül sonuna kadar devam edecek. Haftaya bu konuyla ilgili valimizin başkanlığında toplantı yapılacak” dedi. Çiftçiler 2 saat sonra yolu trafiğe açtı.

200 BİN DÖNÜM ARAZİDE ÜRÜNLER KURUDU

Çiftçileri yol kapama eyleme destek veren CHP’li Ağaç, yıllardır yaşanan sulama sorununun bir türlü çözülemediğini söyledi.

Yaklaşık 200 bin dönüm alanın susuz kaldığını belirten Ağaç, “Gümüşhane'de kuraklıktan ve sulama hatlarından kaynaklı tarımla ilgili sorunlar var. Bölgedeki çiftçiler çok mağdur. Vatandaşın ürünleri tarlalarda tamamen yanmış. Baraj bitmesine rağmen sulama sistemi henüz tamamlanamadı. Yapılamayan su hatları nedeniyle çiftçilerin milyonlarca lira zarara uğradı. Devletten kendilerine bir an evvel yardım edilmesini istiyorlar. Yaklaşık 200 bin dönümlük bir arazi söz konusu” dedi.