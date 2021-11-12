Çiftçilere 1 milyon 500 bin liralık fatura kestiler

Mazot, ilaç, gübre gibi girdi maliyetlerini altında ezilen ve bu yıl mahsulünden isteği verimi alamayan çiftçilere şimdi de ‘Kaçak elektrik kullandın’ diyerek yüklü miktarlarda fatura kesildi. Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Selimşahlar mahallesinde 20 çiftçiye, elektrikli sayaçlarına elektro şok makinesiyle şoklama yaparak kaçak elektrik kullandıkları iddiasıyla yaklaşık 1 milyon 500 bin TL tutarında ‘kaçak kullanım’ bedeli adı altında faturalandırma yapıldı. Kaçak kullanmadıklarını belirten çiftçiler, haklarını aramak için dava açtı.

İlker KILIÇASLAN

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Bu yıl yaşanan kuraklık sebebiyle toprağından beklediği oranda mahsulünü alamayan ve artan girdi maliyetleri sebebiyle borç yükü altında ezilen çiftçilerin şimdi de kaçak elektrik kullandığı iddiasıyla kesilen yüksek elektrik faturalarıyla başı derde girdi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Selimşahlar mahallesindeki 20 çiftçiye, Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.'den, tarımsal sulamada kullandıkları elektrik sayaçlarına elektro şok cihazıyla müdahale edip kaçak elektrik kullandıkları iddiasıyla yüksek faturalar kesildi. Kimi çiftçi yüksek faturalara itiraz ederken, kimi çiftçilere ise icraya gönderildi.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, CHP Manisa İl başkanı Semih Balaban, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Hakan Gürtunca ve mağdur çiftçilerin avukatı Ali Arslan, mağdur çiftçileri ziyaret ederek yaşadıklarını sıkıntıları dinledi.

90 BİN TL FATURA KESİLDİ, 113 BİN LİRA ÖDEDİ

Şelimşahlar mahallesinde 28 dekarlık alanı için tarımsal sulamada kullandığı elektrikli sayaca şok cihazı ile müdahale ettiği iddiasıyla kendisine 90 bin TL'lik fatura kesildiğini söyleyen 52 yaşındaki çiftçi Vedat Özlüturhanlar(52), Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin kendisini hırsızlıkla itham ettiğini söyledi.

Kesilen faturanın kendisine gelmemesi sebebiyle icra yoluyla 90 bin TL'lik faturasını 113 bin TL olarak ödediğini dile getiren çiftçi Özlüturhanlar yaşadığı sıkıntıyı şu şekilde dile getirdi:

* 40 senedir çiftçiyim. Bana yaklaşık 1,5 ay önce elektriği kaçak kullandım diye bir tebliğ geldi. Bu zamana kadar hiç kaçak kullanma gibi bir durumla karşılaşmadım. Benim üzerinde 8 tane daha abonelik bulunuyor. Geriye kalan 7 sayaçta kaçak kullanmadım da şimdi bu sayaçta mı kaçak kullandım. 28 dekarlık alanda sulamada kullandığım elektriği kaçak kullandığım iddia ediliyor.

* Elektroşok makinesi ile güya cihazda oynama yapmışım. Kaçak kullandım diye 90 bin TL bana ceza kesmişler. Daha sonra icra göndererek bu parayı 113 bin TL olarak ödemek zorunda kaldım. Devlet beni hırsız yerine koydu. Şimdi parayı ödedim. Ancak dava açtım. 28 dekar yerden bu yıl 20 bin TL para kazandım. Ama kaçak kullandığım iddiasıyla 113 bin TL para ödedim. Bu nasıl adalet.

Kendisine aynı iddiadan dolayı 65 bin TL'lik fatura kesildiğini ifade eden bir başka mağdur çiftçi Bilal Gönülkaş ise şöyle konuştu:

* Bana şok cihazı ile sayaca müdahale ettiğim söyleniyor. Hayatımda şok cihazı görmemişim. Bilmediğim bir şeyi nasıl kullanayım. Bana kestikleri 65 bin TL'Lik faturayı ödemedim ve dava açtım. Hakkımı sonuna kadar arayacağım. Çiftçiyi yeteri kadar mağdur ettiler. Şimdi bu yönteme mi başvurdular.

“ÇİFTÇİYE İFTİRA ATAMAZSIN”

Selimşahlar Mahallesi Muhtarı Emrah Bilgi ise Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin yaşattığı mağduriyetten dolayı çiftlerin büyük sıkıntı içerisine girdiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

* Toprak sahibi insanlardan ne istiyorlar. Çiftçi bu ülkenin üreteni, üreticisi. Çiftçi çalamaz veya hırsızlık yapamaz. Çiftçimize ‘Sen kaçak kullanıyorsun' diye hırsızlıkla itham edip iftira atamazsın. Yıllardır bu çiftçiler borçlarını düzenli bir şekilde ödemiş. Bu zamana kadar yapmamışlar da, neden bu yıl kaçak elektrik kullanma gereksinimi duymuşlar. Böyle bir durum olamaz. Çiftçi zaten girdiler yüzünden mağdurken, şimdi onları kaçak elektrikle suçluyorlar. Bu işin düzelmesi şart.

20 ÇİFTÇİYE YAKLAŞIK 1 MİLYON 500 BİN TL'LİK FATURA

Kaçak elektrik kullandığı iddiasıyla mağdur olan çiftçilerin avukatlığını yapan Ali Arslan, şu an kendisinde dosyası bulunan ve dava açan 20 çiftçiye yaklaşık 1 milyon 500 bin TL tutarında fatura kesildiğini ifade etti.

Çiftçilerin yaşadığı sıkıntıyı gözler önüne seren Av. Arslan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

* Olaya baktığımızda GEDAŞ çiftçiler üzerinden korsanca bir işlem uygulamış. Çiftçiden daha nasıl fazla para alabilmenin derdine girmiş. Aslında yapılan bu işlemler bir soygun düzeni. Bunun temeli de elektrik dağıtım işinin özelleştirilmesine dayanıyor. Gediz Elektrik A.Ş. çiftçinin haberi olmadan kendi elemanlarıyla açıktaki sayaçlara gelip tespit tutanağı tutuyorlar.

* Tespit tutanağında çiftçinin kaçak elektrik kullandığını iddia ediyorlar. Ama tutulan tutanaklardan nedense çiftçimizin haberi yok. Gediz Elektrik sayaçları sökülüyor ve ‘Bu sayaca bir müdahale var mı' diye sayacı üreten firmaya gönderiyor. Bu bozacının şahidinin şıracı olduğunu gösteriyor. Normalde bu sayacın Sanayi Bakanlığı'nın çeşitli bağımsız birimlere gönderilip baktırılması gerekiyor.

* Üreten fabrika benim sayacın arızalı demez. Üreten fabrika ise ‘Benim sayacımda bir şey yok şoklama yöntemiyle sayaca müdahale yapılmıştır' şeklinde rapor tutuyor. Bu tutulan tutanak çiftçiye tebliğ edilmiyor. Çiftçi bu durumu ancak sayacı söküldüğü zaman öğreniyor. Sonra gidip Gediz A.Ş.'ye soruyor. ‘Siz kaçak elektrik kullanmışsınız' cevabını alıyor. Daha sonra Gediz A.Ş. kaçak bedeli çiftçinin bir yıllık elektrik tüketimini hesaplayıp ikiyle çarparak çiftçiye fatura gönderiyor.

* Burada amaç çiftçimizi mağdur etmek ve yüksek oranda para elde edebilmek. Gediz Elektrik Dağım A.Ş. kurnazlığa gidiyor. Şuanda Manisa Asliye Hukuk Mahkemesi'ne davamızı açtık. Yüksek oranda kesilen bu faturaların iptal edilmesi veya yeniden düzenlemesi, çiftçinin şok cihazıyla sayaçlara müdahalesinin olmadığını göstermek için hukuksal mücadelemizi sürdüreceğiz.

“TBMM'YE KONUYLA İLGİLİ SORU ÖNERGESİ VERECEĞİM”

Çiftçilerin sıkıntılarını dinleyen CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ise konuyu TBMM'ye taşıyacağını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na konuyla ilgili soru önergesi vereceğini dile getirdi.

CHP'li Bakırlıoğlu yaptığı kısa açıklamada, yaşanan sıkıntının elektrik dağıtım hizmetinin özelleştirilmesinden kaynaklandığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

* Elektrik dağıtımı özelleştirildi. Şu an yaşanan sıkıntıların sebebinin temelinde özelleştirme yatıyor. Özelleştirme yapılırken de böyle sorunların yaşanacağını dile getirmiştik. Her geçen gün mağduriyet artıyor. Önümüzdeki günlerde elektrik iletiminin de özelleştirilmesi gündemde. Buna benzer sorunlar daha da artacak gibi görünüyor. Dünyanın en pahalı elektriğini kullanıyoruz.

* Çiftçilerimize kaçak elektrik kullandığı iddia ediliyor. Elektrik sayacını üreten firmanın beyanına istinaden bu söyleniyor. Çiftçimize sorsak o ödediği paralara yanmazda, kaçak elektrik kullandığı ithamının kendisini çok üzdüğünü ifade eder. Hırsızlıkla suçlanmak çiftçimizi yaralar. Türkiye'deki kayıp kaçak oranları yüksek. Avrupa standartlarından yüksek. Ancak Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin bölgesinde yüzde 6,43 oranı da.

* Yani Türkiye'de en az kayıp-kaçak kullanım oranı yer bizim bölgemiz. Elektro şok makinesinin ne olduğunu bilmeyen çiftçiye, sayaca elektro şok uyguladın diye kaçak elektrik kullandığı söyleniyor. Çiftçimizin böyle bir şey yapacağına inanmıyoruz. Yaşanan bu mağduriyetin peşine düşeceğiz. Konuyla ilgili TBMM'ye soru önergesi sunacağım.

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