Çifte maaşlılar arasına EPDK Başkanı da katıldı

Türkiye'de milyonlarca kişi işsizlikle boğuşurken ve ekonomik sıkıntıda asgari ücretle geçinmeye çalışırken, bürokraside çifte maaş alanlara her gün bir yenisi daha eklenmeye devam ediyor.

CHP Manisa Milletvekili ve TBMM Sanayi Ticaret Enerji ve Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyesi Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, 3 dönemdir Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'ında çifte maaş alanlar bürokratların arasında yer aldığını açıkladı.

THY TEKNİK A.Ş.'DE YÖNETİM KURULU ÜYESİ

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu yaptığı açıklamada, AKP'nin ballı bürokratlar halkasına her gün bir yenisinin daha eklendiğini ifade ederek, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ında Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'de yönetim kurulu üyeliği yaptığını ve çifte maaş aldığını iddia etti.

CHP'li Bakırlıoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

– Birden fazla yerden maaş alan bürokratlarla ilgili haberler sık sık gündeme gelmektedir. Bunlardan birisi de EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'dır. AKP'nin vazgeçemediği ve üçüncü defa EPDK başkanlığına atanan Mustafa Yılmaz kurumdan aldığı maaşın yanında yönetim kurulu üyesi olduğu THY Teknik A.Ş.'den de huzur hakkı alıyor. AKP'nin ballı bürokratlar kervanına EPDK başkanı Yılmaz'da eklendi. Aslında AKP, bürokratları, eski milletvekillerini, bakanları yanlarında tutmak için kamu şirketlerinden maaşa bağlıyor. Türkiye'de milyonlarca kişi işsiz gezerken, AKP'nin ballı bürokratlarının çifte maaş almasını hazmedemiyoruz.

BİR ELLERİ YAĞDA BİR ELLERİ BALDA

Bakırlıoğlu, 105 bin elektrik abonesinin ve 60 bin doğalgaz abonesinin borcunu ödeyemediği Türkiye'de EPDK Başkanı Yılmaz'ın çifte maaş almasının kabul edilemez bir durum olduğunun altını çizerek şöyle konuştu:

– Elektriğe, LPG'ye akaryakıta gelen zamlar vatandaşı canından bezdirirken, 105 bin elektrik abonesi,60 bin doğalgaz abonesi borcunu ödeyemediği için takip süreci ile karşı karşıya iken zam bu korkunç tablonun sorumlusu bürokratların bir eli yağda bir eli balda çifter çifter maaş almaları kabul edilemez.

– Başka başka yerlerden maaş alan bürokratlar ve eski siyasetçilerle ilgili sorularımıza iktidar ‘ticari sır' diyerek cevap vermiyor. O zaman soruyoruz devletin kurumlarının ticari sırrı mı olur? Biz devletin şirketinde maaş alanların ne kadar aldıklarını soruyoruz. CHP iktidarında ballı bürokrat dönemi sona erecek. Liyakatı esas alarak atanan ve sadece devlete hizmet eden bürokratlar, kamu çalışanları devlette görev alacaklar.

EPDK BAŞKANI MUSTAFA YILMAZ KİMDİR?

Mustafa Yılmaz, 1966 yılında Gaziantep Nizip’te doğdu. Nizip’teki ortaöğreniminin ardından 1984-1988 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitimini tamamladı.

1989 yılında İstanbul’da serbest avukatlığa başladı. 1993-2004 yılları arasında enerji sektöründe avukat olarak çalıştı.

Bu dönemde bazı sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına katkıda bulundu.

Mustafa Yılmaz, 21 Şubat 2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile EPDK Kurul Üyeliğine atandı. 28 Ocak 2010 tarihinde EPDK İkinci Başkanı olarak görevlendirildi. 20 Şubat 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile EPDK Başkanı olarak atanan Yılmaz, görev süresinin bitimini müteakiben 1 Mart 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla da EPDK Başkanı olarak ikinci kez getirildi.

4 yıllık görev süresinin dolmasının ardından Mustafa Yılmaz; 3 Mart 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ve 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 5’inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi’nin 2, 3 ve 7’nci maddeleri gereğince üçüncü kez EPDK Başkanlığı görevine atandı.

İlginizi Çekebilir Emlak Konut'ta çift maaş sefası

İlginizi Çekebilir İşte çift maaşlı bürokratlar