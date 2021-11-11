Çiftlik Bank davası devam ediyor….

Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandırdığı gerekçesiyle Mehmet Aydın ile ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanıklı Çiftlik Bank davası devam ediyor. Uruguay’dan Türkiye’ye iade edilmesinin ardından geçtiğimiz hafta tutuklanan Fatih Aydın, yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Sevgim Begüm YAVUZ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

‘Tosuncuk’ olarak bilinen Mehmet Aydın'ın ağabeyi olan ve Uruguay'dan Türkiye'ye iade edilmesinin ardından geçtiğimiz hafta tutuklanan Çiftlik Bank davası sanıklarından Fatih Aydın, yargılandığı dava kapsamında bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Aydın'ın “suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme”, “bilişim sistemlerini araç olarak kullanma suretiyle nitelikli dolandırıcılık”, “ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından yargılandığı dava, Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

OLAYIN GEÇMİŞİ

‘Tosuncuk’ olarak bilinen Mehmet Aydın temmuz ayında Brezilya'da teslim olmasının ardından Türkiye'ye iade edilerek, 7 Temmuz'da tutuklanmıştı.

Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın ise, tutuklu bulunduğu Uruguay'dan geçtiğimiz salı günü Türkiye’ye iade edilmişti.

Fatih Aydın, 5 Kasım'da Anadolu Sulh Ceza Hakimliği tarafından “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık”, “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı” suçlarından tutuklanmıştı.

İlginizi Çekebilir Çiftlik Bank davasının 2 numarası sorguya alındı