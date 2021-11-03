Çılgın Sayısal Loto sonuçları: Sayısal Loto’da devir serisi devam ediyor

Haftalardır talihlisini arayan Çılgın Sayısal Loto'da sonuçlar noter huzurunda geçekleştirilen çekilişin ardından belli oldu. Dev rakamlara ulaşan büyük ikramiye tutarı 83 milyonu aşarken bu hafta da Çılgın Sayısal Loto'da 6 bilen çıkmadı. Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına göre günün şanslı rakamları "16-24-40-57-68-78- joker 37 - SüperStar 1" olarak belirlendi.

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Milli Piyango İdaresi tarafından haftada üç kez gerçekleştirilen şans oyunu sayesinde zengin olma hayali kuran vatandaşlar kuponlarını kontrol etmek için Sayısal Loto sonuçlarını merak ediyor. Sayısal Loto sonuçlarına göre kazanan çıkmaması ardından büyük ikramiye 83 milyon TL olarak belirlendi.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto'nun 3 Kasım tarihli çekiliş sonuçları şu şekilde: 16-24-40-57-68-78- joker 37 – SüperStar 1





SAYISAL LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR? NASIL OYNANIYOR?

Sayısal Loto'da yapılan değişikliklerle hem adı hem de oynama sistemi değişti. Yeni adı Çılgın Sayısal Loto olan şans oyunu artık haftada üç gün oynanabilecek. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilen Çılgın Sayısal Loto'da, her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekiliyor.

Çılgın Sayısal Loto'da ikramiye kazanmak için çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin etmek gerekiyor. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanıyor. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşüyor.

SAYISAL LOTO'DA YENİ ÖZELLİK SÜPERSTAR

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

Çılgın Sayısal Loto kuponu 3 TL iken ekleyeceğin 1 SüperStar numarası 1.5 TL’dir. Dolayısı ile 1 kolon Süperstar'lı Çılgın Sayısal Loto kuponu 4,5 TL’dir.

Sadece Süperstar numarasını bildiğin durumda dahi ikramiye kazanırsın