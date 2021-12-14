Cinayet gibi kaza: 2 ölü

Samsun'da bir otomobilin çarpması sonucu yoldan çıkarak refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki imam Mahmut Akbulut ile yanındaki öğretmen eşi Edanur Akbulut olay yerinde feci şekilde hayatlarını kaybetti. Mahmut Akbulut idaresindeki araca çarpan diğer sürücü ise kayıplara karıştı.

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Samsun’un Canik ilçesi Devregiş Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 08.15’te plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir otomobil, Mahmut Akbulut idaresindeki otomobile çarptı.

ARAÇTA SIKIŞAN ÇİFT OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak refüjdeki ağaca çarpıp hurdaya döndü. Aracın içinde sıkışan Mahmut Akbulut ile eşi Edanur Akbulut olay yerinde hayatlarını kaybetti.

KAZAYA NEDEN OLAN ARAÇ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Hurdaya dönen araçtaki çift itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Kazada ölen Mahmut Akbulut’un Ordu’nun Ünye ilçesinde imam, eşi Edanur Akbulut’un ise öğretmen olduğu öğrenildi.

Kaza yerine gelen ölenlerin yakınları gözyaşına boğulup sinir krizi geçirdi. Araçtan güçlükle çıkartılan Akbulut çifti otopsi için samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya neden olan otomobil ise olay yerinden kaçtı. (İHA)



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