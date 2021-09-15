Cinayet zanlısına jandarmadan film gibi operasyon

Finike’de geçtiğimiz cuma günü, husumetlisini silahla vurarak öldürdükten sonra kayıplara karışan zanlı, aralarında komando timlerinin de bulunduğu özel arama ekibinin operasyonu sonucu yakalanıp gözaltına alındı.

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Antalya'nın Finike ilçesi Yalnız Mahallesi’nde 10 Eylül Cuma günü saat 17.00 sıralarında ateşli silah ile kasten adam öldürme olayı meydana geldi. Ekipler, olay yerine intikal ettiğinde, Cengiz Erkay (56), isimli şahsın başından ve kalçasından vurularak hayatını kaybettiği ve olay şüphelisinin aralarında geçmişe dönük husumet bulunan A.U. isimli şahıs olduğu belirlendi.

Şüpheli A.U.'nun olay sonrasında maktulün evindeki iki av tüfeğini de yanına alarak ormanlık alana kaçtığının öğrenilmesi üzerine, sarp ve yoğun ormanlık arazide profesyonel komando timleri, iz takip ve arama köpekleriyle oluşturulan özel ekiplerle gerçekleştirilen operasyonlarla bölge çember altına alındı.

Arazide olabileceği değerlendirilen yerlere yapılan nokta operasyonlar, analiz çalışmaları ve özel ekiplerce gerçekleştirilen teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda şüphelinin Yalnız Mahallesi Belen Yaylasında olduğu tespit edildi. Yapılan tespit üzerine, bugün sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon ile zanlı suçta kullandığı av tüfeğiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olay ile ilgili adli işlemler başlatıldı. (İHA)