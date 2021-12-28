Cinayete kurban giden Gelecek Partili Gül Çakmak davasında karar çıktı

Geçen sene Çatalca’da eşi tarafından canice öldürülen Gelecek Partisi İstanbul Çatalca ilçe örgütü üyesi Gül Çakmak’ın davasında karar çıktı. Mahkeme sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Kararına ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Adalet tecelli etti, Gül Gülüm kardeşimizi katleden cani hak ettiği cezayı aldı" paylaşımında bulundu.

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Kamuoyunda ‘Gül Gülüm’ davası olarak bilinen geçen yıl Çatalca’da eşi tarafından canice öldürülen Gelecek Partisi İstanbul Çatalca ilçe örgütü üyesi Gül Çakmak'ın, Silivri Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davasında karar çıktı. Mahkeme sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

“BU OLAY SON OLUR DİYE UMUT EDİYORUZ”

Kararın ardından ailenin avukatlığını üstlenen Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Avukat İsa Mesih Şahin, aileyle birlikte adliye önünde açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

* Biz Gelecek Partisi olarak ilk gün bu davayı yakından takip edeceğimizi ifade etmiştik. Bu konuyu Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu da yakından takip ettiler.

* Mahkeme cani sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Adalet yerini buldu. Bizim için önemli olan suçtan sonra adaletin yerini bulmasından ziyade, bu konuda bu olay son olur diye umut ediyoruz.

* Bunun için de siyasi partiler olarak, sivil topluk kuruluşları olarak herkesin atması gereken adımlar olduğunu düşünüyoruz. Biz bu konunun kesinlikle toplumun bilinçlenmesi ve eğitilmesi yoluyla çözülebileceğini düşünüyoruz.

* Gelecek Partisi olarak da bu konuda önümüzdeki süreçte atılması gereken her adımı atacağımızı buradan ifade etmek istiyorum.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da acılı anne Aynur Uç’u telefon ile arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

“ADALET TECELLİ ETTİ”

Kararın ardından Davutoğlu, sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunarak “Adalet tecelli etti, Gül Gülüm kardeşimizi katleden cani hak ettiği cezayı aldı. Davayı sonuna kadar yakından takip eden İstanbul İl Başkanımız Sayın İsa Mesih Şahin başta olmak üzere tüm il yönetimine teşekkür ediyorum. Kadın cinayetleri son bulsun!” ifadelerini kullandı.

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