Cinnet getiren baba oğlunu rehin aldı

Sultangazi'de eşi terk ettiği için cinnet getiren baba Abdulkader H. oğlu Mustafa H.'yi (8) rehin aldı. Özel harekat polislerinin de katıldığı olayda baba Abdulkader H. müzakereci polisler tarafından ikna edildi. Teslim olan baba işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu görüntüsüne yansıdı.

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Olay, sabah erken saatlerde Sultangazi Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre eşi tarafından terk edilen yabancı uyruklu Abdulkader H. cinnet getirdi. Evde bulunan oğlu Mustafa H.’yi (8) bıçakla rehin alan baba Abdulkader H. bağırarak etrafa tehditler savurdu. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi. Baba, müzakereci polislerin yaklaşık 3 saatlik çabaları sonucu ikna edildi.

Teslim olan baba işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayın yaşandığı sokakta, özel harekat ekiplerinin operasyon hazırlığı bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı. Görüntülerde, özel harekatların sokakta aldıkları güvenlik önlemi ve hazırlıkları görünüyor.

“EŞİNDEN AYRILDIĞI İÇİN ÇOCUĞUNU REHİN ALMIŞ”

Olayın gerçekleştiği sokakta yaşayan Osman Çayır, “Burada Suriyeli bir aile yaşıyor. Eşinden ayrıldığı için çocuğunu rehin almış. Daha sonra polis geldi. Uzun uğraşlar sonucunda ikna edip babayı alıp karakola götürdüler” dedi. (DHA)

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