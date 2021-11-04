Savcı, cinsel saldırıyla suçlanan CHP’li eski başkanın beraatini istedi

CHP Ümraniye Gençlik Kolları eski Başkanı G.Ö.A.’nın, 20 yaşındaki D.A.’ya cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı, ‘şüpheden sanık yararlanır’ ilkesi uyarınca beraat kararı verilmesini talep etti.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul'da 12 Mart 2020'de 20 yaşındaki D.A.'ya cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle “sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı” suçlamasıyla 5 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istenen CHP Ümraniye Gençlik Kolları eski Başkanı G.Ö.A.'nın yargılandığı davaya devam edildi. Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müşteki D.A. ve taraf avukatları katıldı.

SAVCI BERAATİNİ İSTEDİ

Esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı, müşteki D.A.'nın iddialarını doğrulayan kamera kaydı, ses kaydı, yazışma, görgüye dayalı tanık beyanı gibi somut delil bulunmadığını belirtti. Tanık anlatımlarının sanığın beyanlarını destekler nitelikte olduğunu kaydetti.

Savcılık görüşünde, sanığın üzerine atılı eylemi gerçekleştirdiğine dair her türlü kuşkudan uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden ‘şüpheden sanık yararlanır' ilkesi uyarınca beraat kararı verilmesi talep edildi.

Avukatı da sanığın beraatine karar verilmesini talep etti. Müşteki D.A.'nın avukatı ise, savcılığın görüşüne katılmadıklarını söyledi.

Mahkeme, müşteki avukatına esas hakkındaki görüşe yönelik yazılı beyanda bulunması için süre verilmesine karar vererek, duruşmayı ertelendi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 12 Mart 2020 tarihinde D.A'nın şüpheli G.Ö.A.'nın kullandığı araçla Ümraniye Dudullu Tepesi olarak bilinen yere gidip bir süre bankta oturarak konuştukları ve daha sonra araca bindikleri anlatıldı. G.Ö.A.'nın araç içinde rızası dışında D.A.'yı sarılıp öptüğü ve D.A.'nın şüpheliyi ittiği anlatıldı.

Şüpheli G.Ö.A.'nın müştekiyi aracıyla evine bıraktığının kaydedildiği iddianamede, şüphelinin müştekiye yönelik sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı suçunu işlediği iddia edildi.

İddianamede, G.Ö.A.'nın “sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istendi.

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