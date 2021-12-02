Çocuğa sistematik cinsel tacize ödül gibi ceza

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 15 yaşındaki kız çocuğunu kaçıran, evli ve iki çocuk babası Yaşar K.’nın (30) cinsel taciz ve istismardan yargılandığı mahkemede 4 yıl hapis cezasına çarptırılması ardından elini kolunu sallayarak dolaşması tepki çekti.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan evli ve iki çocuk babası Yaşar K.'nın 15 yaşındaki kız çocuğunu kaçırarak alıkoyma, cinsel istismar ve cinsel taciz suçlarından yargılandığı Bodrum 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde karar verildi. Duruşmaya, çocuğun avukatı Gülsen Çelikoğlu Ernez, Aile Bakanlığı avukatı Meltem Anayaroğlu, Çocuk Hakları ve Kadın Hakları Komisyonu üyeleri ve Bodrum Kadın Dayanışma Derneği avukatı Evrim İnan katıldı.

Duruşma sonrasında Bodrum Adliyesi önünde “Erkek şiddetine Karşı, Cinsiyetçi Yargılamaya Karşı, Çocuk İstismarına Karşı, Ayrımcılığa ve Eşitsizliğe Karşı Tarafız” yazılı pankart açarak açıklama yapan Bodrum Kadın Dayanışma Derneği üyeleri Laşar K. nın elini kolunu sallayarak serbest dolaşmasına tepki gösterdi.

CEZAEVİNDEN ÇIKTI YİNE ÇOCUĞU KAÇIRMAYA ÇALIŞTI

Avukat Evrim İnan yaptığı açıklamada “Sanık Y.K. aynı çocuğa karşı daha önce de gerçekleştirdiği cinsel taciz ve sarkıntılık davası sonucunda ceza almış, kısa bir süre cezaevinde kalmış ve cezaevinden çıkar çıkmaz çocuğu kaçırmaya yeltenmiştir.

Çocuğa atmış olduğu tehdit mesajlarına ve tüm bulgulara rağmen heyeti çelişkili savunmaları ile masumiyetine inandırmaya çalışmıştır. Oysa sanık çocuğa yönelik; ‘al işte daha önce de şikayetçi oldun, ceza verdiler de ne oldu, beni engelleyemediler!' şeklinde beyanda bulunarak ısrarla çocuğa ve ailesine zarar vereceğine dair tehditler ile tacizini sürdürdüğü gibi sürekli benim karım olacaksın, tehditlerine devam etmiştir” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARINA ZARAR GELMEMESİ İÇİN BODRUM'U TERK ETTİLER

Avukat İnan, sanık Yaşar K.'nın hiçbir adli ve hukuki süreçle etkin bir şekilde durdurulmamış olması nedeniyle, çocuk ve ailesinin il değişikliği yaparak kızlarını ve kendilerini sanıktan gelecek saldırı ve tehditlerden korumak için kenti terk etmek zorunda kaldıklarını belirterek “Yasaların, 30 yaşında evli ve iki çocuklu erkeklere istedikleri kız çocuklarını kaçırma ve alıkoyma hakkı tanımamasına rağmen uygulanmıyor olması ve daha önce de aynı çocuğa karşı cinsel istismar ve tacizden ceza almış sanığın aynı kız çocuğuna yönelik saldırı ve şiddetini görmezden gelmesi bizler için kabul edilebilir değil.

Y.K:'nın Bodrum 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada neredeyse cezasızlık denebilecek bir sonucun çıktığına tanıklık ettik. Mahkeme evli ve bizzat çocuk sahibi olan sanığa, 15 yaşındaki bir çocuğu cinsel amaçla, cebir ve tehdit kullanarak hürriyetinden yoksun bırakma suçunun sabit görülmesi nedeniyle toplam 12 yıl hapis cezasıyla cezalandırdı. Gelgelelim sanığın aldığı bu ceza ise etkin pişmanlık hükümlerinin fail lehine uygulanması nedeniyle 2/3 oranında indirilerek neticede 4 yıl hapis cezasına indirildi” diye konuştu.

BU CEZA DEĞİL ÖDÜL NİTELİĞİNDEDİR

İnan açıklamasının sonunda ise şu ifadeleri kullandı. “Bu ceza bizler için ödül niteliğindedir; çünkü fail Y.K. aynı çocuğu 13 yaşında da kaçırdı ve çocuğa yönelik cinsel istismar suçunu işlemekten dolayı cezalar aldı. Aldığı ceza karşılığında hükümlü olarak cezaevinde olan sanık pandemi nedeniyle erken tahliye edildikten sonra, Bodrum 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama konusu suçu işlemiştir. Buna rağmen sistematik olarak cinsel amaçla çocuk kaçırma suçunu işleyen sanığın hiç savunma yapma telaşına yada çabasına girmese de alacağı ceza ancak bu olabilirdi.

Bu cezasızlık ve öte yandan fail kayırıcılığının bizler için ifade ettiği ise, mahkemelerin suçun sistematik olması halinde dahi, çocuğa yönelikte olsa da, fail için yani erkekler için, cinsiyetçi bir bakış açısıyla yargılamaya devam ettiğidir. Daha önce yargılanmış ceza almıştı, şimdide yargılandı 12 yıl aldığı ceza 4 yıla indirildi, elini kolunu sallayarak dolaşıyor, karar yüreğimizi sızlattı, istinaf mahkemesine taşıyacağız, çünkü bu ceza ödül gibi” dedi.

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