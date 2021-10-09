Taksici ‘çocuğum üşüyor’ diyen kadını aracına almamıştı! İbrahim Özkan yaşananları anlattı

Soğuk hava nedeniyle çocuğuyla taksiye binmek isteyen kadın yolcuyu “Ben karşının taksisiyim" diyerek aracına almayan taksi şoförünün yetki belgesi İBB tarafından askıya alınırken, araç 3 gün süreyle trafikten men edildi. O anları yerinde görüntüleyen ve ihbarda bulunan İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan yaşananları SÖZCÜ'ye anlattı.

Mert ÖZ

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İstanbul Ataşehir'de dün akşam saatlerinde soğuk hava nedeniyle çocuğuyla taksiye binmek isteyen kadın yolcu, kendisini araca almayan şoföre, “Lütfen, bakın çocuğum üşüyor. Kısa mesafe ama 100 lira vereyim” dedi. Ancak şoför, “Ben karşının taksisiyim” diyerek kadın yolcuyu araca almadı.

Yaşanan olaya bizzat tanık olan ve görüntüleri sosyal medyadan paylaşan İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın ihbarıyla söz konusu taksiye ceza kesildi. 34 TJR 47 plakalı taksiye 1339 TL ceza kesilirken, araç 3 gün süre ile trafikten men edildi ve yetki belgesi askıya alındı.

İBRAHİM ÖZKAN YAŞANANLARI ANLATTI

İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, yaşananları SÖZCÜ'ye anlattı. Dün akşam Ataşehir'de bir marketin önünde aracını beklediği sırada bu olaya tanık olduğunu anlatan Özkan, şunları söyledi:

* Bir taksi geldi. Yolcu indi taksiden. Soğuk ve rüzgarlı bir havaydı. Yolcular, ‘Bizi götürür müsün' dedi. Şoför, ‘Hayır, karşının taksisiyim' dedi. Hava çok soğuk ve durakta başka taksi yoktu. Çocuğun üzeri inceydi. Kadın yalvardı yakardı ama (şoför) ‘Götürmem' dedi.

* Ben siyasi kimliğim nedeniyle müdahil olmak istemedim. Taksiyle ilgili çok sıkıntılar olduğu için o anı görüntülemek istedim. Hanımefendi orada ‘İstanbul'da taksi problemi' diyor.

* Kadın ‘100 lira vereyim çocuğum üşüyor' dediği halde maalesef araca alınmadı. Tamamen spontane gelişmiş bir meseleydi. Her gün yaşanan konular bunlar.

Ataşehir'de taksiden inen vatandaşla sohbet ettiğini de aktaran Özkan, “Anadolu yakasına geçeceğim için beni getirmek istemedi. Biraz direnince getirdi. Dönerken maalesef vatandaşı götürmedi” dedi.

“YETKİ BELGESİ ASKIYA ALINDI, TRAFİKTEN MEN EDİLDİ”

Yaşanan olay sonrasında büyükşehir belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'na çektiği görüntüleri ilettiğini belirten Özkan, “Bunun gibi durumlarda böyle görüntülere ihtiyaç var. 1300 küsür lira ceza uygulandı. Araç bağlandı, emniyete bilgi verildi. Böyle durumlarda sürücünün yetki belgesi askıya alınıyor. Araç şu anda bağlandı. Trafikten men edilmiş. 3 gün süreyle bağlanıyor, sonra serbest bırakılıyor” bilgisini verdi.

“153'E BİLDİRİN”

Taksilerle ilgili buna benzer sorunlarla karşılaşan vatandaşlar için önerilerde bulunan Özkan, “Muhakkak belgelesinler, görüntü alsınlar, plakayı alsınlar, 153'e bildirsinler. 153 çok kısa sürede bu şikayetleri sonuçlandırıyor. Büyükşehir belediyesinin şoförlerin yetki belgesini askıya alma yetkisi var” dedi.

“9 KEZ REDDEDİLDİ, 10. KEZ GELECEK”

İBB yönetiminin, İstanbul'un içinden çıkılmaz bir hal alan taksi sorununu çözmek için 1000 yeni taksinin hizmete alınması için UKOME'ye sunduğu teklifin 9'uncu kez reddedilmesiyle ilgili de konuşan Özkan, “İBB'nin UKOME'de reddedilen aslında taksi sistemi, sadece plakası değil. Bu taksi sisteminin içerisinde araçların iTaksi uygulamasından tutun araç içi kamerasına kadar var. Ama maalesef bu aracın içinde kamera yok, iyi taksi sistemi yok. Eski usul, cep telefonu kamerasıyla görüntü alarak şikayette bulunabiliyoruz” dedi. Özkan, İBB'nin teklifinin 9. kez reddedilmesinin ardından 10. kez teklifin UKOME’ye sunulacağını da açıkladı.

“TAKSİ SİSTEMİ ‘2-3 AĞANIN' TEKELİNDE”

İstanbul’daki taksi sorunuyla ilgili Özkan, şöyle konuştu:

* İstanbul'da ciddi anlamda bir taksi sistemi ve taksi sayısı problemi vardır. Yaklaşık 25 yıldır İstanbul'da yeni taksi plakası verilmemiş. 2-3 tane taksi ağası dediğimiz kişilerin tekelinde artık bu taksi sistemi. Hatta UBER'i bile engelleyenler bunlar.

* Büyükşehir belediyesinin getireceği sistem de böyle bir sistem. Her şey denetlenecek. Bu sistemin gelmesini istemiyor bu insanlar. Burada rant dönüyor. Taksi plaka sahipleri, taksilerinin sayılarının artıp plaka değerlerinin düşmesini istemiyorlar.

“BÜROKRASİNİN İRADESİ İPOTEK ALTINDA”

UKOME'de İstanbul Liman Başkanı'nın ‘Gece 12'de kim kızını taksiyle gönderebilir' sözlerini sarf etmesine rağmen bu söylemiyle tezat oluşturacak şekilde İBB'nin teklifine ret oyu vermesine dikkat çeken Özkan, “İradeleri ipotek altında bürokrasinin. UKOME'nin 5 yeni bakanlık üyesiyle yapısını değiştirdiler, ortaya çıkan sonuç bu. UKOME'den sadece AKP iktidarının düşündüğü konu geçebiliyor” ifadelerini kullandı.