Çocuk dostu mahkemeler geliyor

Görevli hakim ve savcılar cübbe giymeden görev yapacak. Böylelikle çocukları ürküten cübbe yerine günlük giysilerle duruşmaya çıkılacak.

Asuman ARANCA

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Adalet Bakanlığı tarafınca yeni düzenlenen yasal değişiklikte çocuk dostu mahkemeler geliyor. Suça karışan çocuklar için özel düzenlemeler olacak ve ‘Çocuk dostu’ mahkemeler kurulacak.

Çocuk mahkemelerinde görevli hakim ve savcılar cübbe giymeden görev yapacak. Böylelikle hakim ve savcılar, çocukları ürküten cübbe yerine, günlük giysileriyle duruşmaya çıkacak. Bakanlığın, UNICEF ile yapılan iş birliği çerçevesinde hazırladığı rehbere göre çocuk mahkemeleri, yetişkinlerin yargılandığı mahkeme binalarından ayrı bir adliyede olacak.

İLK İMZA ERZURUM’DA

Bu konudaki ilk adım da Erzurum'da atıldı ve “Çocuk Adalet Merkezi” kurulması için Büyükşehir Belediyesi ile protokol imzalandı. Adalet Bakanlığının, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF ile yürüttüğü çalışmada, çocuklara özel mahkemelerin detayları yer aldı. Buna göre, çocuk adalet sisteminin “onarıcı adalet” yaklaşımıyla yeniden yapılandırılması, çocukların adalete erişimlerinin güçlendirilmesi amacıyla “Türkiye'de Çocuk Dostu Adliyeler'' kurulması planlanıyor.

ÖNCEDEN BİLGİLENDİRME YAPILACAK

Çocukların, adli süreçler öncesinde yalın ve anlaşılabilir bir dil kullanılarak bilgilendirilmesi, çocuklarla yapılacak görüşmeler için özel görüşme odalarının oluşturulması, mağdur, tanık olan ve suç işlediği iddia edilen çocuklara, mahkeme süreci ve bu süreçteki rolleri hakkında önceden bilgi verilmesi planlanıyor.

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