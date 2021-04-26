Çocuk işçiyi, küçük ustamız diye tanıttı

Tekirdağ Hayrabolu'nun AKP'li Belediye Başkanı Osman İnan'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yaptığı paylaşım tartışma yarattı.

İnan, belediyenin yol yapım inşaatı alanında karşılaştığı, işçi eldivenli küçük çocukla poz verip “Küçük ustamız” diye tanıttı. İnan paylaşımında “İşçilerimize kolaylıklar diledim. Küçük ustamız Y.'ın 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutladım” dedi.

CHP Hayrabolu İlçe Başkanlığı, “Çocuk işçiliği teşvik eden ve yasaları çiğneyen bu anlayışı kınıyoruz” diyerek AKP'li İnan'a tepki gösterdi.

Başkan İnan ise eleştirilere “Babasını ziyarete gelmişti. Babasının da işçi eldivenini giymişti” yanıtını verdi.