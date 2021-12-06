Çocuk otomobil hırsızları tutuklandı

Ordu'da 9 gün önce galeriden otomobil çalıp, gittikleri İstanbul'da yakalanan S.Ö. (13), A.Y. (12) ve E.K. (15), emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk geldi. 8 suç kaydı bulunan E.K., 21 suç kaydı bulunan A.Y. ile 68 suç kaydı bulunan S.Ö. hırsızlık suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Olay, 28 Kasım günü sabah 04.00 saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ö. (15), E.K. (13) A.Y. (13) isimli çocuklar, Altınordu ilçesinde bulunan bir oto galerinin arka camını kırarak içeriye girdi. İş yerinde bir süre anahtar arayan çocuklar, buldukları iki otomobilin anahtarını alarak dışarıya çıktı.

Çocuklar, ilk olarak sıfır kilometre bir aracı alarak bir süre gezindi, sonrasında ise otomobili bir ara sokağa bıraktı. Yaşları küçük olan ve her birinin çok sayıda sabıkasının bulunduğu çocuklar sonrasında ise galeriden aldıkları diğer araç ile Ordu'dan ayrılarak, İstanbul'a hareket etti.

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İş yeri sahiplerinin fark edilmesi üzerine çocukları arama çalışması başlatıldı. En son yaklaşık 900 kilometre uzaklıktaki İstanbul'da olduğu tespit edilen çocukları yakalamak için Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özel ekip kurarak İstanbul'a hareket etti. Yapılan çalışmalar neticesinde polis ekipleri çocukları 4 Aralık tarihinde İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde, otomobili ise Bağcılar ilçesinde buldu.

Çocuklar, İstanbul'daki gerekli işlemleri tamamlandıktan sonra 5 Aralık tarihinin ilk saatlerinde, emniyet mensupları eşliğinde ekip otosuyla İstanbul'dan alınarak, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. 8 suç kaydı bulunan E.K., 21 suç kaydı bulunan A.Y. ile 68 suç kaydı bulunan S.Ö. hırsızlık suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.