Haberler - Gündem

Corona tedavisi gören çift, bir gün arayla öldü

Elazığ'da corona virüsü tedavisi gören Hidayet Yücesoy (74) ile eşi Avni Yücesoy (79) bir gün arayla hayatlarını kaybetti.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Corona tedavisi gören çift, bir gün arayla öldü

Elazığ’da bir süre önce corona virüsüne yakalanan ve yoğun bakıma alınan Yücesoy çiftinden Hidayet Yücesoy, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti.

Hidayet Yücesoy, Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyünde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanırken, bugün de eşi Avni Yücesoy, tedavi gördüğü hastanede, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Avni Yücesoy da Doğancık köyünde kılınan cenaze namazının ardından eşinin yanına defnedildi. DHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kritik tabloyu paylaştı! İşte 17 Ağustos 2021 güncel corona virüsü (koronavirüs) vaka ve vefat verileri İlginizi Çekebilir Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kritik tabloyu paylaştı! İşte 17 Ağustos 2021 güncel corona virüsü (koronavirüs) vaka ve vefat verileri Bakan Koca sayıyı açıklayıp çağrıda bulundu: Lütfen omuz verin İlginizi Çekebilir Bakan Koca sayıyı açıklayıp çağrıda bulundu: Lütfen omuz verin
Corona Elazığ Sağlık Sağlık Bakanı Sağlık Bakanlığı salı