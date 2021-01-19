Corona virüs aşısında 2. aşama başlıyor: Aşı sırası e Nabız’da

Sağlık Bakanlığınca belirlenen ‘Covid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi’ kapsamında geçen 14 Ocak’ta ülke genelinde başlayan sağlık çalışanlarının aşılanmasının bu hafta tamamlanması öngörülüyor. Sağlık çalışanlarının ilk doz aşılarının uygulanması ardından diğer öncelikli grup olan engelli ve yaşlı bakım evlerinde kalanlar aşılanacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı resmi ve özel huzurevleri, engelli bakım merkezleri ve korumaevleri gibi kuruluşlarda kalan toplam 87 bin 120 kişiye aşı uygulaması yapılacak.

KALDIKLARI KURULUŞTA AŞILANACAKLAR

Aşılama çalışması kapsımda bakanlık ve il sağlık müdürlükleri işbirliğiyle kuruluşlardan hizmet alan engelli ve yaşlı sakinler ile çalışan personelin listeleri ve sağlık durumlarını gösteren dosyalar hazırlandı. Uygulamaların yapılacağı kuruluşlarda aşılamanın yapılacağı odalara yönelik de çalışmalar tamamlandı. Ankara genelinde resmi ve özel 51 kuruluşta aşı odaları hazır hale getirildi. 245 yaşlı ve yaklaşık 170 personelin bulunduğu 75’inci Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bulunan sağlık servisindeki aşı odaları, aşılama için hazırlandı. Engelli ve yaşlı vatandaşlar, dışarı çıkmak zorunda olmadan kaldıkları kuruluşta ilk doz Covid-19 aşılarını olabilecek. Engelli ve yaşlı bakım kuruluşlardaki ilk doz aşı uygulamasının bir haftada bitirilmesi planlanıyor. Aşılar, engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarına Sağlık Bakanlığının belirlediği önlemler çerçevesinde soğuk zincir korunarak ulaştırılacak. DHA

NE ZAMAN AŞI OLACAĞIM?

Corana virüsü için aşı sıranızın gelip-gelmediğini e-Nabız üzerinden öğrenebilirsiniz. e-nabız sayfası üzerinde “KEŞFET” bölümünde yer alan “AŞI TAKVİMİ” içerisinde yer alan “COVİD-19 AŞISI” kısmına tıklayınız. Eğer aşı için hakkınız bulunuyorsa MHRS sistemi üzerinde randevu alabilirsiniz.

Eğer “COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Aşılama için Bakanlığımızın belirlediği öncelik sıralaması göz önünde bulundurularak durumunuz günlük değerlendirmelerle güncellenebilecektir. Sağlık çalışanı iseniz, çalıştığınız kuruma başvurarak bilgilerinizin güncellenmesini sağlayınız.” yazısı yer alıyorsa ise sıranız henüz gelmemiştir.

AŞI UYGULANACAK GRUP SIRALAMASI

Sağlık Bakanlığı aşı olacak grupların detaylarını covid19asi.saglik.gov.tr sayfasında şablon olarak paylaştı;







CORONA VİRÜS AŞISI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Corona aşısı için Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 182’den randevu alınarak başvuru yapılabilecek.

MHRS Web’den randevu almak için; Daha önceden üyelik kaydınız yok ise “Randevu Al” butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan “Üye Ol” seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

MHRS mobilde randevu almak için ise akıllı cihazınızın uygulama marketinden MHRS uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, var ise kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevunuzu alabilirsiniz.

Corona virüs aşısı randevusu için, sisteme giriş yapıldıktan sonra “Hastane randevusu al” seçeneği üzerinden “Genel Arama” ardından “Covid-19 aşı” seçeneğini tıklayarak gerekli bilgileri girmeniz gerekiyor.

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