Corona virüsü risk haritasına yansıdı! 3 ilin rengi kırmızı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık corona virüsü risk haritasına göre, Kütahya ve Bilecik'te vaka sayıları artarken, Eskişehir'de düşüşe geçti.

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Sağlık Bakanlığı, 4-10 Eylül haftasına ilişkin corona virüsü risk haritasını açıkladı. 900 bin nüfuslu Eskişehir’de vaka sayısı, 100 bin kişide 266,08’den 2,36 oranında azalarak 263,72 seviyesine düştü.

580 bin nüfusa sahip Kütahya’da ise vaka sayısı, 100 bin kişide 226,29’dan 46,3 artışla 272,59’a çıktı.

Nüfusu 220 bin olan Bilecik’te de 100 bin kişide vaka sayısı, 162,77’den 37,95 artarak 200,72’ye yükseldi.

Öte yandan ‘mavi’ kentler arasında yer alan Eskişehir’de aşılama oranı yüzde 87,9’a, Bilecikte 87,1’e, Kütahya’da ise 80,7 seviyesine çıktı.

HARİTALAR ‘KIRMIZI’

Eskişehir, Bilecik ve Kütahya’da güncellenen vaka sayıları, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. 3 şehrin, haritada yüksek risk anlamına gelen kırmızı renkle yer aldığı görüldü. DHA