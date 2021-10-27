Corona virüsü tablosu açıklandı! İşte bugünkü vefat ve vaka sayısı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 27 Ekim 2021 Çarşamba gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 210 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastalığı ağır geçirenlerden 210 kişi hayatını kaybetti. Bu ölümlerin bir kısmı birden çok sebebin bir araya gelmesine bağlı ve önlenebilir. Örneğin, Covid-19’a kronik hastalıkların eşlik etmesi riski artıran bir faktör. Tam doz aşı bu riski azaltıyor" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 27 Ekim verilerine göre, 355 bin 947 test yapıldı.

Son 24 saatte, 26 bin 896 yeni vaka tespit edildi. 30 bin 542 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 210 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “26.896 test pozitif çıktı. Hastalığı ağır geçirenlerden 210 kişi hayatını kaybetti. Bu ölümlerin bir kısmı birden çok sebebin bir araya gelmesine bağlı ve önlenebilir. Örneğin, Covid-19'a kronik hastalıkların eşlik etmesi riski artıran bir faktör. Tam doz aşı bu riski azaltıyor” dedi.

AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Amasya, Osmaniye, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Burdur takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 26 Ekim verilerine göre, dün 356 bin 636 test yapılmıştı. Dün, 29 bin 643 vaka tespit edilirken, 215 kişi hayatını kaybetmiş ve 31 bin 467 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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