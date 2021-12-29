Coronada bugünkü vaka ve vefat sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 29 Aralık 2021 Çarşamba gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 142 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre büyük artış yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarında yaşanan artışla birlikte, hastalığa yakalananlar arasında ileri yaştakilerin, kronik rahatsızlığı olanların sayısı da yükselecek" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 29 Aralık verilerine göre, 366 bin 363 test yapıldı.

Son 24 saatte, 36 bin 684 yeni vaka tespit edildi. 25 bin 638 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 142 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,”Vaka sayılarında yaşanan artışla birlikte, hastalığa yakalananlar arasında ileri yaştakilerin, kronik rahatsızlığı olanların sayısı da yükselecek. Bu durum, kayıplarımızın artma ihtimalini güçlendiriyor. RİSK GRUBUNDAKİLER daha dikkatli olmalı, hatırlatma dozlarını yaptırmalıdır.” dedi.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 28 Aralık verilerine göre, dün 368 bin 842 test yapılmıştı. Dün, 32 bin 176 vaka tespit edilirken, 184 kişi hayatını kaybetmiş ve 23 bin 104 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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