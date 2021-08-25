Coronadan ölenlerle ilgili validen çarpıcı açıklama

Türkiye'de son haftalarda coronadan ölümler hızla arttı. Günlük vaka sayıları da 20 bin civarında devam ederken Çankırı Valisi Abdullah Ayaz'dan çarpıcı bir açıklama geldi. Corona virüs (Covid-19) nedeniyle pozitif vaka sayılarının ve ölüm oranlarının yükselişe geçtiğini belirten Ayaz, hayatını kaybeden 5 kişiden 3'ünün aşı olmadığını, 2 kişinin de eksik doz aşı olduğunu söyledi. Öte yandan Malatya, Van ve Adıyaman'da da konuyla ilgili art arda açıklamalar geldi.

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Türkiye’de corona virüsü nedeniyle son 24 saatte 230 kişi hayatını kaybetti. Virüs nedeniyle son günlerde 200’ün üstüne ölüm gerçekleşirken Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından corona virüsü ile ilgili son gelişmeler hakkında açıklama yapan Ayaz, “Maalesef” diyerek, pozitif vaka sayılarında ve ölüm oranlarında artış yaşandığını belirtti.

“HASTANELERDE YOĞUNLUK YAŞANMAKTA”

Corona virüse karşı en büyük silahın aşı olduğuna vurgu yapan Vali Ayaz, şunları kaydetti:

“Bu yükselişe karşı elimizdeki en büyük silah aşı. Aşı olan vatandaşlarımız çoğunlukla hasta olmuyor. Hasta olsa hastanelik olmuyor. Hastanelik olsa yoğun bakımlık olmuyor. Yoğun bakımlık olsa entübe olmuyor. Son dönemde yaşadığımız vaka artışı sonucunda hastanemizde bir yoğunluk yaşanmamakta ve bunu aşılara borçluyuz. Ancak aşı konusunda istediğimiz sayıya henüz ulaşamadık. Okulların açılacağı Eylül ayı öncesinde ilimizi ‘mavi’ olarak görmek istiyoruz. Lütfen ivedi olarak aşı olalım.”

ÖLEN HASTALARLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN AYRINTI

Son 1 hafta içerisinde 5 kişinin corona virüsten hayatını kaybettiğini dile getiren Vali Ayaz, “İlimizde son bir hafta içinde hayatını kaybeden 5 korona virüs hastamızdan 3’ü hiç aşı olmamış, 2’si ise aşı sürecini tamamlamayıp eksik doz aşı olmuş. Lütfen bu salgını hafife almayalım, aşı olmayı ve tedbirlere uymayı ihmal etmeyelim” dedi.

MALATYA’DA DA DURUM FARKSIZ

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, Malatya'daki aşı ve corona virüsü hastalarıyla ilgili sosyal medya hesabında açıklama yaptı.

Bentli, “Korona virüs nedeniyle hastanelerde takip ettiğimiz hastalarımızın yüzde 47'si hiç aşı yaptırmamış, yüzde 46'sı iki doz aşısını tamamlamamış kişilerden oluşuyor. Geri kalan yüzde 7'lik kesim ise iki doz aşılı ancak Covid dışı ek hastalıkları olan ileri yaş kişiler” ifadelerine yer verdi.

Malatya'da ilk doz aşısını yaptırdıktan sonra 2. Doz aşı zamanı geçmesine rağmen hala aşısını yaptırmayan 33 bin kişi olduğuna dikkat çeken Bentli, “Aşılarını hiç yaptırmamış veya tamamlamamış kişilerde antikor oluşmadığı için hastalığı daha ağır geçiriyorlar. Geç kalmadan aşılarımızı tamamlayalım, hastalıktan korunalım” dedi.

AŞI PİŞMANLIĞI

Van İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu ise, “Yapmış olduğumuz ziyaretlerde aşılarını yaptırmayan vatandaşlarımızın pişmanlıklarına tanıklık ediyoruz. Genel olarak hastamız ‘keşke aşımı olsaydım’ diye serzenişte bulunuyorlar” dedi.

ADIYAMAN’DA GENÇLERE UYARI

Adıyaman'ın Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Emin Parlak, Kahta'da yükselen vaka sayıları ve düşük aşılanma oranı nedeniyle açıklamalarda bulundu. Parlak şunları söyledi;

*Vatandaşlarımızın pandemi sürecine dikkat etmelerini ve daha duyarlı olmalarını, bulaştırma riskini azaltacak önlemlere ilişkin herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini düşünüyorum. Bizim şuanda corona virüsten dolayı yaklaşık 30 tane hastamız var. Hepsi de gençlerden oluşuyor.

*Bu hastalarımızın hiçbiri aşı olmamış. Yoğun bakımdaki genç hastalarımızın hepsi aşısız. Lütfen aşılarımızı olalım. Çünkü corona virüsü salgını ile mücadele etmenin en önemli noktası aşıdır. Bu anlamda ilçemizde aşılanma seviyesinin bir an önce yukarıya çıkması için herkesin üstüne düşen sorumluluğu yapması gerektiğini düşünüyorum. İHA

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