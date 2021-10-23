Çorum Valisi’nden TÜGVA’ya destek ziyareti

Son günlerde tartışma konusu olan TÜGVA'ya Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, destek ziyaretinde bulundu. Vakfın il temsilcisi Enes Kayabaşı da Vali Çiftçiye destekleri için teşekkür etti.

İsmail AKDUMAN

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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) il temsilciliğini ziyaret eden Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolaşmaları ile özellikle belediyelerden aldıkları maaşlarla gündeme gelen TÜGVA İl Temsilciliğini ziyaret etti.

Vali Çiftçi, yapılan haksız ve hukuksuz algılar karşısında TÜGVA'nın yanında olduğunu dile getirdi.

Vali Çiftçi, vakfın yetkilileriyle yaptığı görüşme sonrasında TÜGVA'da gençlerin dini, ahlaki, kültürel ve medeniyet değerlerinin yeni nesillere rehberlik yapabilmelerinin hedeflendiğini ve gençlerin kaliteli zaman geçirebildikleri yerler olduğunu söyledi.

TÜGVA'nın çalışmaları yakından takip ettiğini belirten Çiftçi, bu çalışmaların memleket için çok önemli olduğunu ve desteklediğini vurguladı.

“ESKİSİNDEN DAHA GÜÇLÜYÜZ”

TÜGVA Çorum İl Temsilcisi Enes Kayabaşı ise, “Yakın zamanda vakfımıza karşı karalama kampanyası yürütülmektedir. 18 Ekim’de açıklama yapan bir siyasi parti lideri ve çeşitli şahıslar mesnetsiz iddialarla vakfımızı yıpratmayı amaçlamaktadır. Biz gençleri rızık derdiyle korkutmaya çalışan, tehditvari söylemler ile bezdirmeye çalışan o kişilere karşı eskisinden daha da güçlüyüz. Bizler gençler olarak asla boyun eğmeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023, 2053 ve 2071 hedefleri için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Valimizin her zaman her yerde bizim yanımızda durması bize güç kuvvet veriyor. Valimizin destekleri biz gençler için çok önemli. Dik duruş sergileyen, hakkı ve hakikati daima düstur edinen böylesine güzide bir valimiz olduğu için biz gençler çok şanslıyız” diye konuştu.