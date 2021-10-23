Cübbesini Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş giydirdi! Göreve başladı

İstanbul Müftülüğüne atanan Prof. Dr. Safi Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katıldığı programla cübbesini giyerek göreve başladı.

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İstanbul Müftülüğüne atanan Prof. Dr. Safi Arpaguş, düzenlenen programın ardından göreve başladı.

Prof. Dr. Arpagş'un cübbe giydiği programa Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın yanı sıra Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin, çok sayıda din görevlisi ve akademisyen katıldı.

ERBAŞ CÜBBEYİ GİYDİRDİ

Eski İstanbul İl Müftüsü Selahattin Kaya'nın da dua ettiği program, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Prof. Dr. Arpaguş'a cübbe giydirmesinin ardından sona erdi. Daha sonra Başkan Erbaş, beraberindeki heyetle İstanbul Müftülüğüne geçti.

“ÇOK GÜZEL HİZMETLER YAPTILAR”

İstanbul Müftülüğü Ek Hizmet Binası’nda düzenlenen programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, hayırlı bir merasimde olduklarını ifade ederek şunları söyledi;

*Allah Resulü Efendimizin varisleri olarak, onun bize emanet ettiği din-i mübin-i İslam'ı, Kur’an ve sünnet çizgisinde insanlara, topluma anlatmak, din hizmetiyle onları aydınlatmak ile görevli teşkilatının en önemli kurumlarından birisi olan İstanbul Müftülüğündeki görev değişimi merasiminde beraberiz.

*Nice hocamız bu büyük müessesede şimdiye kadar bu ulvi görevi üstlendi, yerine getirdi. Çok güzel hizmetler yaptılar” dedi.

*Bugün 81 il müftümüz, 250 kadar il müftü yardımcımız, 922 ilçe müftümüz ve diğer görevlilerimizle bu görevi yürütmeye çalışıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak yurt içinde ve yurt dışında vazifeyi en güzel bir şekilde yapmanın gayreti içerisindeyiz.

*İnşallah İstanbul Müftülüğümüzü, 39 ilçe müftümüzle ve 10 civarında il müftü yardımcımızla değerli müftümüz Prof. Dr. Safi Arpaguş kardeşimiz, bu görevi en güzel bir şekilde yürütecektir.

BAŞARILAR DİLEDİ

İstanbul Müftülüğü görevini teslim eden Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı ise yaptığı konuşmada Prof. Dr. Safi Arpaguş'a başarılar dileyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a ve İstanbul Müftülüğü personeline teşekkür etti.

Maşalı’dan görevi teslim alan Prof. Dr. Safi Arpaguş da programa katılanlara teşekkür ederek, “İstanbul Müftülüğünün değerli olduğu kadar ağır sorumlulukları da olduğu bilinciyle Cenab-ı Hak'tan yardım niyaz ediyor, siz değerli dostlarımızdan dua istirham ediyorum” dedi.

Arpaguş, din hizmetinin doğumdan ölüme kadar insanın, hayatının hemen her safhasında ihtiyaç duyduğu bir husus olduğunu ifade ederek, “Dolayısıyla bu kutsal görevi ifa etmek insanımıza ve yeni nesillerimize gelenekten geleceğe köprü olabilmek, onları İslam'ın hayat düsturları, Kur'an-ı Kerim ve sünneti seniyyenin manevi atmosferinde irşad edebilmek öncelikli hedefimiz olacaktır. Cumhuriyet tarihimizin 13. İstanbul Müftüsü olarak bendenizi bu göreve layık gören başta saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye, muhterem Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş hocamıza şükranlarımı arz ediyorum” diye konuştu. İHA