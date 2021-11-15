Çukurova Üniversitesi Rektörü için ‘rektör olamaz’ iddiası

Çukurova Üniversitesi Rektörü Meryem Tuncel’in ABD’den aldığı profesörlük unvanının Türkiye’de geçerli olabilmesi için gerekli olan Üniversitelerarası Kurul’un 'denklik' belgesinin bulunmadığı, bu nedenle rektörlük görevinin yasal olmadığı ileri sürüldü.

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ABD'deki Texas Tech Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Dr. Meryem Tuncel, 13 Ağustos 2020'de Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü'ne atandı. Tuncel, bu atamadan kısa bir süre sonra da İç Hastalıkları Anabilim Dalı'na profesör olarak atandı.

Ancak Texas Tech Üniversitesi'nden aldığı profesörlük unvanını Türkiye'de kullanabilmesi için gerekli denklik belgesi ‘şartları taşımadığı' gerekçesiyle Tuncel'e verilmedi. Bu sebeple Tuncel'in mevzuat gereği rektör olamayacağı iddiaları gündeme geldi.

DENKLİK BELGESİ YÖK’E VERİLEMİŞ

Texas Tech Üniversitesi'nin YÖK tarafından ‘Yayın sayısı şartından muaf olmasını sağlayan' QS Endeksi'nin, “Dünyadaki ilk 200 üniversitesi arasında bulunma” şartını da taşımadığı kaydedildi. Tuncel'in rektör adaylığı sürecinde eksik belge ile başvurusunun kabul edildiği ve rektör olarak atamasından sonra da profesörlüğüne ilişkin denklik belgesinin YÖK'e verilmediği de ileri sürüldü.

BENİ YIPRATMAYA ÇALIŞIYORLAR

Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, SÖZCÜ’nün üniversitenin resmi e-mail adresinden profesörlüğüne ve diğer iddialara ilişkin belge bulunup bulunmadığı, varsa bu belge ve bilgilerin paylaşılması ile ilgili talebine şöyle yanıt verdi:

“Çıkarına dokunulan bir kısım insanlar maalesef benim gibi sadece artık vatanına hizmet aşkı ile son derece iyi şartlarını bırakıp gelmiş ve her zaman doğruya, adalete, liyakata önem veren bir insanı yıpratmak için bu tür faaliyette bulunuyorlar.”

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