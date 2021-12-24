Cumhur İttifakı arasında ‘bütçe’ krizi

Elazığ İl Genel Meclisi olağanüstü toplantısında 2021 yılı bütçesine 18 milyon TL ek ödeneğin ilgili harcama kalemlerine aktarımının yapılması görüşmelerinde AKP'lilerin meclis üyelerine bilgi vermeden birimlere bütçe ayırmalarına MHP tepki gösterdi.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresi 2021 yılı bütçesine 18 milyon TL ek bütçe gelir kaydının yapılarak bahse konu 18 milyon TL ödeneğin ilgili harcama kalemlerine aktarımının yapılmasını görüştü.

18 milyon ödeneğin meclis üyelerine bilgi verilmeden ilgili kalemlere aktarımı yapıldığını iddia eden MHP İl Genel Meclis Üyesi Osman Dilek, 2021 yılı bütçesinden artan 18 milyonun il özel idaresine araç alımı ve diğer eksiklerde kullanılmamasına tepki gösterdi.

“BÜTÇEYLE İLGİLİ BİZLERE HİÇBİR BLGİLENDİRME YAPILMIYOR”

Elazığ İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş'in bütçe sunumunun ardından söz alan Dilek,” 2021 yılının bütçesini 2022 yılının bütçesinden ödediğimiz zaman 2022 yılında yapılan işlerde eksiklikler olduğunda, program dışında kalanların açığını nasıl kapatacağız? Bütçeden artan 18 buçuk milyon TL'yi 2022 yılı yatırım yılı içerisinde genel bütçeye aktarıp oradan il özel idaremize başta araç eksikliklerimiz olmak üzere diğer eksikliklerimiz tamamlanamaz mıydı?

2021 yılında ne kadar iş yapılmış, nasıl yapılmış ve Aralık ayına ertelenen ve önümüzdeki yılda yapılması planlanan ve ihalesi planlanan işler ona göre mi planlanmış. Borçlanma süreci geriden gelen bir sistemle bu şekilde mi devam edecek bu durumun toplanması için nasıl bir faaliyet gösteriliyor. Bu tür çalışmalar yapıldığı zaman bizlere hiçbir bilgilendirme, istişare, tartışmadan bulunulmuyor” diye konuştu.

“PROGRAMIN BU ŞEKİLDE MECLİSE GETİRİLMESİNİ KABUL ETMİYORUM”

Bütçenin nerelerde kullanılacağına dair meclis üyelerine bilgi verilmediğini belirten Dilek, “Ben dahil olmak üzere birçok meclis üyesi arkadaşımız bu konuyla ilgili bilgi alamadık. Bu sürecin daha sağlıklı, daha düzgün, istişare edip ortak akıl yürütmemizin nasıl bir sakıncası var? 2022 yılında bu tür konulara hassasiyet gösterelim.

2021 yılı bütçesinden ek ödeneğinin programının bu şekilde meclise getirilmesini kabul etmiyorum. Çünkü hazırlanıp geliyorsa meclisin onayına gerek de yok arkadaşlar yazsın çizsin ona göre de ayarlasınlar meclisin gelmesine gerek yok” ifadelerini kullandı.

Yapılan görüşmelerin ardından Elazığ İl Özel İdaresi 2021 yılı bütçesi ek bütçesi olan 18 milyonluk ödeneğin ilgili kalemlerine aktarımı mecliste kabul edildi.

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