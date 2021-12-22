Seçer, Cumhur İttifakı engelini mahkeme kararıyla aştı

Mersin Büyükşehir Belediyesi meclisinde çoğunluğu elinde bulunduran Cumhur İttifakı, borçlanma yetkisi konusunda verdiği ‘Yürütmeyi durdurma’ kararı mecliste görüşüldü. 265 Milyon TL’lik borçlanma yetkisinin ve mahkemenin yürütmeyi durdurma kararının görüşüldüğü toplantıda Cumhur İttifakı’na mensup meclis üyeler çekimser kalınca CHP’li Başkan Vahap Seçer’e defalarca ret edilen borçlanma yetkisi verildi.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, defalarca meclisten ret edilen 265 millon TL'lik borçlanma yetkisi konusunda Cumhur İttifakı engelini bu kez aştı.

Yargıya taşınan ret kararı konusunda Mersin 1'nci Bölge İdare Mahkemesi'nin verdiği yürütmeyi durdurma kararının görüşüldüğü meclis toplantısında, Cumhur İttifakı mensupları çekimser kalınca, borçlanma yetkisi meclisten geçmiş oldu.

CHP'li Başkanın borçlanma konusundaki direncini mahkeme kararıyla kırmasının bu konuda sıkıntı yaşayan tüm belediyeler için emsal bir karar olabileceği ifade ediliyor.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2021 Yılı Aralık Ayı Olağan Toplantısının 2.Birleşimi Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapıldı.

Meclis toplantısına bir kez daha Başkan Vahap Seçer'in 265 milyon TL'lik borçlanma yetkisi talebi damga vurdu.

KARAR MECLİSTE OKUNDU

Mersin Büyükşehir Belediyesi Cumhur İttifakı'nın defalarca ret ettiği borçlanma yetkisiyle ilgili madde konusunda Mersin 1.nci Bölge İdare Mahkemesi bir süre önce yürütmeyi durdurmayı içeren karar mecliste görüşüldü.

Başkan Vahap Seçer, mahkemenin verdiği mahkeme kararını mecliste okutarak, uygulanmaması durumunda suç işleneceği ve bu karara karşı çıkan meclis üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulunulmasının kanunu bir zorunluluk olduğunun altını çizdi.

METNİ OKUDU RET SİNYALİ VERDİ

Bu görüşlere rağmen Cumhur İttifakı adına söz alan MHP'li Fahrettin Kılınç, alınan kararla ilgili bir metni okudu.

Kılınç, Cumhur İttifakı meclis üyelerinin büyük çoğunluğunun imzaladığı metindeki ifadelerle mahkeme kararına uyulmayacağı sinyali verdi. Bu durum mecliste soğuk duş etkisi yarattı.

TAT KONUŞUP 5 DAKİKA MÜZAKERE SÜRESİ İSTEDİ

Bu arada Başkan Vahap Seçer, müzakerelerin bittiğini ve oylamaya geçileceğini ifade ettikten sonra araya giren MHP'li Mahmut Tat ise konuşmak üzere söz aldı.

MHP Grup Başkan Vekili Tat, Fahrettin Kılınç'ın okuduğu metnin hukukçular tarafından hazırlandığını, kendilerinin de Bölge İdare Mahkemesi kararı karşındaki kanuni haklarını son ana kadar kullanma isteklerini dile getirdi.

Tat, Cumhur İttifakı metninin meclis üyelerince tam olarak algılanmadığını öne sürüp müzakere için 5 dakika oturuma ara verilmesini istedi. Başkan Seçer’de bu talebe uyarak oturama 5 dakika ara verdi.

ÇEKİMSER KALINCA MECLİSTE KABUL EDİLDİ

Verilen aradan sonra Başkan Vahap Seçer, Mersin 1'nci İdare Mahkemesi'nin borçlanma yetkisi konusunda verdiği “Yürütmeyi Durdurma” kararının uygulanmasını ve borçlanma yetkisinin verilmesi maddesi konusunda oylama yaptı.

Yapılan oylama sonucunda Cumhur İttifakı'na mensup AKP ve MHP'li üyeler çekimser kalınca, meclisten mahkeme kararına uyularak 265 Milyon TL borçlanma yetkisinin Başkan Vahap Seçer'e verilmesi karara bağlandı.

KARAR EMSAL OLABALİR

Öte yandan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in, borçlanma yetkisini defalarca ret eden Cumhur İttifakı engelini yargı yoluyla aşmış olmasının Türkiye’de bu konuda sıkıntı yaşayan belediyelere de örnek temsil ederek emsal bir karar olacağı ifade ediliyor.

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