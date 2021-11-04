Cumhur İttifakı seçmeninin yüzde 70’i ‘bu kış zor ısınacağız’ dedi

Metropoll Araştırma tarafından halkın bir numaralı gündemi olan doğalgaz ve kömür fiyatlarıyla ilgili anket yapıldı

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Metropoll Araştırma Türkiye’nin Nabzı Ekim 2021 araştırmasında doğalgaz ve kömür fiyatlarını ele aldı. Ankette vatandaşlara “Bu kış ısınmak için kullanacağınız kömür ve doğalgaz alımında zorlanacağınızı düşünüyor musunuz?” sorusu yöneltildi.

VATANDAŞLARIN YÜZDE 82’Sİ ISINMA SORUNUYLA KARŞI KARŞIYA

Halkın yüzde 82.3’ü bu kış ısınmak için kullanacağı doğalgaz ve kömür alımında zorlanacağını ifade etti. Anket katılımcılarının yüzde 57.4'ü doğalgaz ve kömür alımında çok zorlanacağını belirtirken, yüzde 24.9’u biraz zorlanacağını, yüzde 15.9'u zorlanmayacağını söyledi. Katılımcıların yüzde 1.8’i ise fikri olmadığın belirtti.

AKP VE MHP SEÇMENİNDEKİ ORAN DİKKAT ÇEKTİ

Aynı soru, katılıcıların oy verdiği partilere göre de dağıtıldı. Buna göre, AKP'ye oy verenlerin yüzde 34.4'ü çok zorlanacağını, yüzde 30.4'ü biraz zorlanacağını, yüzde 33.3'ü ise zorlanmayacağını söyledi.

MHP seçmeninin yüzde 33.3'ü çok zorlanacağını, yüzde 34.4'ü biraz zorlanacağını, yüzde 30.2’si ise zorlanmayacağını söyledi.

CHP'ye oy veren katılımcıların yüzde 68.3’ü çok zorlanacağını, yüzde 21.5'i biraz zorlanacağını, yüzde 8.9'u ise zorlanmayacağını ifade etti.

İYİ Parti'ye oy verenlerin yüzde 68.1'i çok zorlanacağı, yüzde 20.5'i biraz zorlanacağı, yüzde 9.7'si ise zorlanmayacağı yanıtını verdi.

“HALKIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU BU KIŞ CİDDİ ISINMA SORUNU YAŞAYACAK”

Yapılan araştırmayı sosyal medya hesabından paylaşan Metropoll Araştırma Merkezi Kurucusu Özer Sencar, “Halkın büyük çoğunluğu bu kış ciddi ısınma sorunu yaşayacak” ifadelerini kullandı.

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