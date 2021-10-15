Cumhur İttifakı üyeleri iki yıl boyunca sosyal tesislerde ‘keyif’ yapmış

Elazığ İl Özel İdaresi'ne bağlı sosyal tesislerde 3 AKP’li ve 1 MHP’li il genel meclis üyesinin 2 yıl boyunca ücretsiz olarak kaldıkları iddia edildi. Olayın fark edilmesi ve meclis üyelerinin uyarılmasına rağmen sosyal tesislerde kalmaya devam ettikleri kaydedildi.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ'da Cumhur ittifakı il genel meclis üyeleriyle ilgili skandal bir iddiada bulunuldu.

AKP'li 3, MHP'li 1 il genel meclis üyesinin 2 yıl boyunca Elazığ İl Özel İdaresi’ne bağlı sosyal tesislerde hiçbir ücret ödemeden kaldıkları iddia edildi.

Skandal olayın Ekim ayı meclis toplantısında gündeme getirmek isteyen meclis üyelerine rağmen konunun bir Kasım ayında görüşülmesi kararı verildi.

“2 SENEDİR ÜCRET VERMEDEN KALIYORLAR”

Elazığ İl Özel İdaresi’nde adını vermek istemeyen bir yetkili şunları söyledi:

* Elazığ İl Özel İdaresi’ne bağlı sosyal tesislerde vatandaşlar belirli bir ücret karşılığında kalıyorlar.

* 3 AKP’li, 1 MHP'li il genel meclis üyesi yaklaşık 2 senedir bu tesislerde herhangi bir ücret ödemeden kalıyorlar.

* 2 sene önce denetleme komisyonunda gelir gider hesaplarına baktık bakkal defteri gibi hesap tutulmuş ve herhangi bir kayıt dahi alınmamış gelir ve giderleri de birbirlerine yakın rakamlar yapmışlar ancak giderlerle ilgili fatura istendiğinde gösteremediler.

* Bu tesislerde kaç kişi kaldığını sorulduğun da ise valinin gönderdikleri ve il genel meclis üyelerinin herhangi bir ücret ödemedikleri söylendi. Lakin bu tesislerde ücretsiz konaklama yapılamaz.

*En fazla bu kişilere indirimli bir fiyat olur ve onda da belirli bir limit vardır.

* Burada kalan kişilerden bir meclis üyesine bu durum aktarıldı kendisi de bu sıkıntıyı halledeceğini söyledi. Ancak aradan 1 sene geçti herhangi bir gelişme olmadı.

SKANDAL OLAYIN GÖRÜŞÜLMESİNİ ERTELETTİLER

İl genel meclis üyelerinin 2 ay önceye kadar kalmaya devam ettiklerini belirten yetkili,

şu ifadeleri kullandı:

* Durumun en utanç verici tarafı ise para İl Özel İdaresi’nin tesislerinde kalan ve para vermeyenlerden biri de Plan Bütçe Komisyonu üyesi.

* Normalde bu konu ekim ayı meclis toplantısında görüşülecekti ancak bunu 1 ay ertelediler.

* Nedeni ise önümüzdeki ay bütçe görüşmeleri olacak ve 20 gün sürecek bu 20 gün daha ücretsiz kalmak için bu konunun görüşülmesini ertelediler. Ahlak sahibi bir insan bunu yapar mı?.

“KALIP KALMADIKLARINI BİLMİYORUM”

Meclis üyelerinin ücretsiz tesislerde kaldıklarına ilişkin iddiayı sorduğumuz İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mustafa Gür, “Biz ücretlerle ilgili komisyon kararımızı almışız. Ücretlerin tahsilini yapıyoruz bugünde ödeme günleri. Bununla ilgili Meclis’e kararda gönderdik. Bizde komisyon olarak aldığımız kararda göreve başladığım 8 Haziran ile bu tarih arasındaki tüm tahsilatları makbuz karşılığında yapıyoruz. 2 yıl boyunca kaldığı iddia edilen kişilerle ilgili bir bilgim yok benim 8 Haziran'da göreve başladığım süreç içerisindeki komisyon kararına bakarım onunda tahsilatını yapıyoruz. Söylenen kişilerin de geçmişte tesislerde kalıp kalmadıklarını bilmiyorum” ifadelerini kullandı.