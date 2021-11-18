Cumhur İttifakı’nda 50+1 çıkmazı

Cumhurbaşkanı seçilebilmek için ilk turda 50+1 oy alma şartı, Cumhur İttifakı ortakları AKP ve MHP arasında da soruna yol açtı.

Veli TOPRAK

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SÖZCÜ'nün gündeme getirdiği ve TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek'in, ‘'50+1 sıkıntı yaratır'' sözleri ile başlayan tartışmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan da SP lideri Temel Karamollaoğlu'na, “50+1 doğru olmadı”' dedi.

Bu görüşe AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, ‘“50+1 Cumhurbaşkanına kurulan tuzaktır” açıklamasıyla destek verdi. 50+1'in değiştirilmesi talebine karşı çıkan ilk isim ise MHP lideri Devlet Bahçeli oldu.

Bahçeli, önceki gün partisinin Meclis Grubu'nda, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi milli bekanın güvencesi, milli birlik ve dayanışmanın sırrıdır. Bu sistemin meşruiyet temeli de yüzde 50+1'dir” diyerek net mesaj verdi.

ERDOĞAN: KARAR MECLİS'İN

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, konuyu dün değerlendirdi. AKP Grubu'ndaki konuşmasından sonra Meclis'ten ayrılırken bu konuda yöneltilen soruya, “Bunların hepsi maalesef yalan dolan, bu tür şeyler. Bu konularla, özellikle Anayasa değişikliğiyle ilgili karar merci parlamentodur. Bu konuda bir değişikliğe giderse parlamento değişikliğe gider, adımı da ona göre atılır. Parlamento daha önce Anayasa ile ilgili bu konuda bir karar verdi. Yeni bir karar verir mi vermez mi? Onu da görürüz” yanıtını verdi.

MHP lideri Bahçeli, 50+1'le ilgili Anayasa değişikliğine yeşil ışık yakan bu mesaj üzerine Erdoğan'dan randevu istedi. İki lider, Beştepe'de bir araya gelerek 45 dakikalık bir zirve gerçekleştirdi.

Basına kapalı görüşmeden sonra Ankara'da siyaset kulislerine, Erdoğan'ın, 50+1'lik sistemle ilgili değişiklik talebine kapıyı kapatan Bahçeli'den bu konuda ısrarlı olmamasını istediği iddiası yansıdı. Kulislerde, BBP ile Meclis'teki sandalye sayıları 336 olan ittifak ortaklarının bu konuda anlaşsalar bile referandumlu Anayasa değişikliği için 360 vekile ulaşamadıklarına da dikkat çekildi. Anamuhalefet partisi ise bu tartışmaya girmeme kararı aldı.

CHP: GÜNDEMİMİZDE YOK!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Biz (50+1 sistem istikrar değil, istikrarsız getirir, küçücük partiye mahkumiyet ayağa pranga vurur) demiştik. (Kazdığınız kuyuya düşeceksiniz) demiştik. Gelecek seçimlerden milletimiz, tek adam rejimini mi, halkın iktidarını mı tercih edeceğine karar verecek. Ondan sonra güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilecek. O güne kadar Tayyip bey derdine yansın. İttifak ortağıyla tepede uyumlu, aşağıda bel altına vuruşlu kavgaya devam. MHP-AKP'nin kavgaları durmaz da bitmez de” açıklamasını yaptı.