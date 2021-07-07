Cumhur İttifakında ‘kirve’ kavgası

Elazığ İl Genel Meclisi temmuz ayı meclis toplantısında memur kadro değişikliği görüşülmesinde MHP İl Genel Meclis üyesi İsmail Öktem'in memur olarak Mardin'de görev yapan ve yakını olduğu belirtilen kişinin Elazığ İl Özel İdaresine geçirilmesi talebi Cumhur İttifakını karşı karşıya getirdi.

MHP İl Genel Meclisi Üyesi İsmail Öktem'in partisinin Grup başkanvekili olan Osman Dilek'e, “Ne konuşuyorsun kirvemin oğludur” çıkışına Osman Dilek sert tepki gösterdi. MHP İl Genel Meclis Üyesi İsmail Öktem'in AKP sıralarında oturması dikkat çekti.

‘KİRVEMİN OĞLUDUR' SÖZÜNE TEPKİ

Memur kadro değişikliği görüşmelerinde MHP Grup başkanvekili Osman Dilek'in yapılan geçişin liyakate uygunluğu ve Özel İdaresinin memur ihtiyacının olup olmadığına dair sorduğu soru üzerine AKP sıralarında oturan MHP İl Genel Meclis üyesi İsmail Öktem, “Kirvemin oğludur” diyerek sözlü sataşmasına MHP'li Osman Dilek tepki gösterdi.

Dilek konuşmasında şöyle konuştu;

* İşte iş meydana çıktı. ‘benim kirvemin oğludur' diyor. Kirvenin oğluna kim ne demiş? Başkanım kanunen bu arkadaşın gelmesinde bir sakınca yoksa tamam.

* Aranacak şartlarda liyakatli bir atama mı ve Özel İdare’nin bir ihtiyacı var mı diye sorduk ama o her naneye maydanoz olup da hemen ‘kirvemin oğlu' diye cevap veriyor. Sizin kirvenizin oğlu diye biz konuşmayacak mıyız?

* Sayın başkan biz grup kararından bahsettik mi sadece konuyla ilgili grupta ki arkadaşlara bilgi verin dedim. Bu oylamada MHP olarak grubu serbest bıraktık. Bu nasıl bir sistem, bu nasıl bir iş?

* Sen o grupta olsan bu sefer sen konuşmazsın hangi gruptasın sen kardeşim haddini bil. Yeter artık buramıza kadar geldi lanet olsun. Sayın başkan bizim konuşmamız net bu arkadaş gelse de gelmese de bizim tavrımız net.

* Burada çıkıp ‘ bu benim kirvemin oğludur konuşamazsın' demenin mantığını bana anlatır mısınız? Bu kişi söylediği bu sözden dolayı meclisten özür dilesin. Meclisten özür dileyeceksin ne demek benim kirvemin oğlu?

* Eğer meclisten özür dilemiyorsan bu kişi senin kirvenin oğluysa mecliste ona göre bir değerlendirme yapsın. Arkadaşlar böyle şey olur mu?

AKP'LİLERİN OYLARIYLA MECLİSTEN GEÇTİ

Yaşanan tartışmalar sonrasında memur kadro değişikliği oylamasında MHP'li üyelerin red CHP'li üyenin çekimser oyuna karşılık AKP'lilerin evet oyuyla memur kadro değişikliği kabul edildi.