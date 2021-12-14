Cumhur İttifakı’nda ‘vakıf’ çatlağı…

MHP Elazığ İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Osman Dilek, Elazığ İl Özel İdaresi tarafından yapılan ‘İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi’nin AKP’li vekil ve yöneticilerince kurulan İpekyolu Vakfı tarafından yönetilmesine tepki gösterdi.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ İl Genel Meclisi’nin CHP’li meclis üyesi Mahmut Okçuoğlu, Elazığ İl Özel İdaresi tarafından yapılan ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 25 Ocak’ta açılışı gerçekleştirilen gençlik merkezinin AKP’li yönetici ve vekiller tarafından kurulan İpekyolu Vakfı tarafından yönetildiğini ileri sürmüştü.

CHP'li Okçuoğlu'nun ardından Cumhur İttifakı ortağı olan MHP'nin Elazığ İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Osman Dilek de, İl Özel İdaresi bünyesinde bulunan gençlik merkezinin AKP'liler tarafından kurulan vakıf tarafından yönetilmesine tepki gösterdi.

Dilek, vakıf bu işlerle uğraşmasın ve elini çeksin. Bizim burada ilk yapacağımız bu gençlik merkezini Elazığ halkına açacağız.

“LEYLA ŞAHİN USTA'NIN DANIŞMANI ORADA HÜKÜMDARLIK SÜRÜYOR”

Elazığ'ın Sesi isimli youtube kanalından Erhan Dabak’a konuşan MHP Elazığ İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Osman Dilek, AKP'lilerin kurduğu vakıf tarafından yönetilen gençlik merkezinin gelirlerinin düştüğü masraflarının ise yükseldiğini iddia etti.

Dilek, şu ifadeleri kullandı:

* İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi’nin çeşitli çalışmaların ardından Elazığ İl Özel İdaresine geçtikten sonra Elazığ İl Genel Meclisi buranın işletmesini İl Özel İdaresi bünyesinde bulunan Yatırım A.Ş'ye devretti.

* Fakat süreç içerisinde gördük ki eski Ak Partili arkadaşlarımızın bu gençlik merkezinde bir vakıf kurarak kendilerini mütevelli heyetinde görev yaptıklarını gördük.

*AKP Elazığ Milletvekili Sayın Metin Bulut, eski belediye başkanımız Mücahit Yanılmaz, Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, milletvekillerin danışmanları ve Ankara'da olan bir avukat arkadaşın mütevelli heyetinde olduğu ortada.

* İl Özel İdaresi’nin oradaki mülkiyet hakkı ve diğer haklar konusunda geriye itildiğine dair tespitlerimiz var.

*Bunun bir örneğini vereyim, gençlik merkezinin açılışı yapıldığında İl Özel İdaresi bünyesinde olmasına belirli bir güruhun haricinde İl Genel Meclisi Üyeleri de dahil olmak üzere kimse davet edilmedi.

* Burada rahatsızlık duyulan konu şu, gençlik merkezinin üniversite, Milli Eğitim Müdürlüğü ve belediyenin kontrolünde proje yapıp gelen projeleri bu milletin çocuklarına hizmet edeceklerse baş göz üzerine.

* İl Özel İdaresi’nin gençlik merkezine atadığı yetkilisi olmasına rağmen orada Leyla Şahin Usta hanımın danışmanının orada hükümdarlık sürdüğü orayı kendi yeri gibi kullandığı, buradaki çalışmalarla ilgili kimsenin tasarruf hakkının olmadığı, üniversite ve belediye ortak edilmiyor.

“VAKIF BURADAN ELİNİ ÇEKSİN”

‘Gençlik merkezine nasıl projelerin geldiğini iki senedir mücadele ediyorum ama öğrenemedim' diyen Dilek, şu ifadeleri kullandı:

*Defalarca ‘Elazığ'ın neresinden hangi öğrencileri alıyorsunuz, kriteriniz nedir?' diye sorduk.

* Ama net cevaplar alamadık. Bizim buradaki rahatsızlığımız İpekyolu Vakfı’nın gençlik merkezi üzerinde hükümdarlık sürmesidir.

*Gençlik merkezinin Elazığ Özel İdaresi Yatırım A.Ş.'ye bağlı olmasına rağmen Yatırım A.Ş. sadece gider alanıyla ilgileniyor.

* Gençlik merkeziyle ilgili aldığımız bilgilere göre gelirlerin düştüğü, masrafların çoğaldığını bu masrafların da şirket aracılıyla İl Özel İdaresi’ne yük olduğu ortadadır.

* Devlet kurumlarına ait olan yerlere bir isim verildiği zaman valiliğin izniyle isim verilir diğer yerlerde de belediye meclisinin izni gerekir.

* Daha öncesinde bu gençlik merkezine trafik kazasında vefat eden iki tane Ak Partili kardeşimizin isimlerini vermişlerdi.

* Sonrasında ne hikmetse o isimleri de kaldırdılar. Buraya rastgele bu isimleri veriyorlar, yarın başka bir isim de koyabilirler. Kim koyuyor bu isimleri? İpekyolu Vakfı.

* Biz de diyoruz ki vakıf bu işlerle uğraşmasın ve elini çeksin. Bizim burada ilk yapacağımız iş şudur, bu gençlik merkezinin Elazığ halkına açacağız.

NE OLMUŞTU?

CHP Elazığ İl Genel Meclis üyesi Mahmut Okçuoğlu, Elazığ İl Özel İdaresi tarafından yapılan ‘İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'nin İl Özel İdaresi tarafından değil AKP'li milletvekilleri ve yöneticileri tarafından kurulan ‘İpekyolu Vakfı’ tarafından yönetildiğini iddia etmişti.

AKP MKYK üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, ise “Burada hiç kimsenin hak sahibi olmaması için biz mülkün hepsini Elazığ İl Özel İdaresi’ne yaptık” diyerek iddiaları yalanlamıştı.

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