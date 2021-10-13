‘Cumhurbaşkanı duyarsa beni Merkez Bankası başkanı yapar’

CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, emlak vergisine zam yapmadan, suya indirim yaparak, gayrimenkul satışlar hariç belediyenin yüzde 40 büyüme gerçekleştirdiğini açıkladı. Özcan, "Büyüdüğümüzü söyledik ama ama dediğim gibi inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız görmez. Sonra kararname ile ben buradan gidiyor olabilirim. Merkez bankasının başkanı olarak" diye konuştu.

İsmail AKDUMAN

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 2021 yılının ilk 9 ayında belediyenin yüzde 40 büyüdüğünü söyledi. Türkiye’nin yüzde 7 büyüdüğü açıklandığında herkesin göbek attığını belirten Özcan, “Bunu söylemekte tereddüt ettim. Çünkü yarın bir kararname ile Merkez Bankası Başkanı olarak atanmaktan korkuyorum” dedi.

“CUMHURBAŞKANI GÖRMESİN”

Suyu indirim yapıldığını, emlak vergilerinin de zamlanmadığına dikkat çeken Özcan, “2020 yılında Türkiye yüzde 1 büyürken, biz yüzde 19 büyüme yaşadık. 2021 satışlarımız dahil yüzde 51 büyümemiz oldu, 9 ay içerisinde. Satışlar hariçte yüzde 40 büyümemiz oldu. Türkiye yüzde 7 büyüyor denildiğinde herkes göbek atıyor. Biz yüzde 40 büyüdük. Bunu söylemekte tereddüt ettim. Çünkü yarın bir kararname ile Merkez Bankası Başkanı olarak atanmaktan korkuyorum. Kim ne derse desin biz yeni gelir kaynaklarımız ile yolumuza devam ediyoruz. Bunu söyledik ama dediğim gibi inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız görmez. Sonra kararname ile ben buradan gidiyor olabilirim. Merkez bankasının başkanı olarak” diye konuştu.