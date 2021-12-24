Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün öğle saatlerinde Karacaahmet Mezarlığı'ndaki anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti. Erdoğan kabristandaki ziyaretinin ardından ekonomist ve akademisyenlerle sohbet toplantısı gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı’daki konutundan çıkarak Karacaahmet Mezarlığı’na geldi. Erdoğan, burada annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan’ın kabirlerini ziyaret ederek dua okudu.
EKONOMİST VE AKADEMİSYENLERLE BİR ARAYA GELİYOR
Erdoğan, ekonomist ve akademisyenlerle sohbet toplantısı gerçekleştirecek.
Toplantı, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde saat 14.00 sıralarında basına kapalı olarak gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantı öncesinde kısa bir konuşma yapması bekleniyor. İHA