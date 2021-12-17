Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu şiirle birincilik almıştım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi vesilesiyle Afrikalı gençlerle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bir buluşma gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından buluşmayla ilgili bir mesaj paylaşarak, “Ülkelerine döndüklerinde Türkiye’nin fahri temsilcileri olacak bu gençlerimizin samimiyetinden büyük bir bahtiyarlık duyuyorum” dedi.

“MAŞALLAH BENDEN İYİ OKUYORSUN BU ŞİİRİ”

Buluşmada, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans öğrencisi olan Çadlı Ömer Yahya, Mehmet Akif Ersoy’un “Zulmü Alkışlayamam” şiirini okudu. Şiiri alkışlayan Erdoğan, öğrenciye, “Maşallah benden iyi okuyorsun bu şiiri, ben bu şiirle birincilik almıştım” dedi.

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