Cumhurbaşkanı Erdoğan: Harekatları önümüzdeki dönemde genişleteceğiz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon 7. Olağan İl Kongresi’nde konuştu.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

* Birkaç gündür yüreğimiz şehitlerimizin acısı ile buruk. Son olarak silahsız insanları acımasızca infaz edecek kadar alçalan bir terör örgütü ile mücadele ediyoruz.

* Bu son hadise Türkiye’nin PKK ile mücadele için yürüttüğü harekatların milli güvenliğimizin, vatandaşlarımızın huzuru açısından ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ispatladı.

* PKK terörüne karşı içeride ve dışarıda samimiyetsiz duruş sergileyen, örgüt ve uzantıları ile işbirliği halinde olan herkesin gerçek yüzünü de tekrar gösterdi.

* PKK’ya PKK diyemeyen, teröre terör diyemeyen, kafalarındaki sinsi oyunları, hain tuzakları gizlemeye çalışan güruhun foyası ortaya döküldü.

* Şehitlerimizin acısı yüreğimizi yakarken mücadele azmimizi de biliyor, bu böyle biline. Hangi ine girerse girsinler, girdikleri inde bunları bulacak ve orada geberteceğiz.

* Şehitlerimiz var ama biz biliyoruz ki şehitlik yok oluş değildir. Biz biliyoruz ki Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz onlar diridirler ancak bilemezsiniz. Şu anda bu yolda yürüyenler zaten böyle yürüdüler.

“EY BATI NEREDESİN?”

* Son olarak iki yüzbaşı bir başçavuş ve aileleri de hepimiz biliyoruz ki Allah yolunda vatan yolunda onlar şehadete yürüdüler.

* Bir başka ülkenin başına gelse tüm dünyanın ayağa kalkacağı 13 masumun infazı hadisesinde bir kaç cılız ses dışında Türkiye’nin yanında kimseyi göremedik.

* Ey Batı neredesiniz? Neden sustunuz? Sizde böyle birşey olduğu zaman yaygaralarınızdan geçilmiyor.

“HAREKATLARIMIZI GENİŞLETECEĞİZ”

* 15 Temmuz hadisesi oldu sesiniz çıkmadı şimdi bu hadise yine sesiniz çıkmıyor.

* Yaşadığımız acılar millet olarak bizi birbirimize daha da yakınlaştırıyor.

* Bağlarımızı sıkılaştırıyor. Gara hadisesi milletimizi ve devletimizi korumak için sınırlarımızın içerisinde güvenli bir alan oluşturma hedefimizi pekiştirdi.

* Gara sıkıntılı bir bölgeydi. Gara düştü Allah’ın izniyle iş bitti. Bir süredir önemli mesafe aldığımız harekatlarımızı tehditlerin hâlâ yoğun olduğu bölgelere doğru genişleteceğiz.

* Bugün Milli Savunma ve İçişleri Bakanım heyet olarak CHP Genel Başkanını ziyaret ettiler. Bu olay ile ilgili kendilerine bilgilendirme yaptılar.

* Ardından İyi Parti’yi ziyaret edip onları da bilgilendirdiler.

* MHP Genel Başkanı Cumhur İttifakımızın bir kanadı sayın Bahçeli ise Meclis’te biz sizi dinleyeceğiz biz size inandık güvendik bize gelmenize gerek yok dedi ve şu anda yola devam ediyoruz