Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaptanın hüneri dalgalı denizde belli olur

Türkiye'nin salgının yol açtığı zorlukları en hızlı atlatan ülkelerden biri olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kaptanın hüneri dalgalı denizde belli olur" dedi.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EPDK Hizmet Binası ve Yapımı Tamamlanan Enerji Santrallerinin Açılış Töreni'ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, Karadeniz'de keşfedilen doğalgazın çıkartıldığı anda vatandaşla paylaşılacağını söyledi:

TİLKİ YETİŞEMEDİĞİ ÜZÜME KORUK DERMİŞ

– Karalama kampanyalarına ve gizli-açık sabotajlara rağmen sabırla yürütülen bu çalışmalar neticesinde geçen sene Karadeniz'de tarihimizin en büyük doğal keşfine imza attık. Toplam 540 milyar metreküplük bu keşif ile Türkiye artık farklı bir lige yükselmiştir. Ülkemizi ve hükümetimizi hedef alan çirkin saldırıların sebeplerinden birisi de kendi kaynaklarımızı milletimizin istifadesine sunma kararlılığımızdır.

– Tilki yetişemediği üzüme koruk dermiş. Şimdi muhalefet anasıyla, yavrusuyla hepsi de ‘koruk' diyor. İsteseniz de istemeseniz de sondaj gemilerini de artıracağız, sismik araştırmaları da artıracağız. Karadeniz'de de, Akdeniz'de de nerede ne var bulup çıkartacağız. Nasıl savunma sanayinde yapılan hamleler Türkiye'yi pazar olarak görenleri rahatsız ediyorsa enerji konusunda attığımız adımlar da bazı kesimleri rahatsız ediyor. Doğalgaz keşfimizin ardından medyada ve sosyal medyada yazılanları lütfen hatırlayın.

GAZI ÇIKARIR ÇIKARMAZ HALKIMIZLA PAYLAŞACAĞIZ

– Kanal kanal gezerek ‘keşfettiler ama çıkaramazlar' diyen gafillerden, gazın ekonomik fayda sağlamayacağını iddia eden sözde ekonomistlere kadar bir sürü saçmalığa şahit olduk. Milletin mutluluğunu paylaşmak yerine günlerce sükut orucu tutan siyasetçileri, parti genel başkanlarını gördük. Türkiye'nin başarılarını yabancılar dahi taktir ederken içimizdeki bu gafiller ağızlarını her açtıklarında keşfi önemsizleştirmek için adeta seferber oldular.

– İçlerindeki nefreti ortaya seren hezeyanlarla milletin sevincine gölge düşürmeye çalıştılar. Karadeniz'deki gazın devreye girmesi Türkiye'yi rahatlatacak, doğalgaz tedarikinde elini güçlendirecek, ekonomimizdeki çarpan etkisi artacaktır. İnşallah gazı çıkarttığımız anda biz bu gazı halkımızla paylaşacağız. Varsın anası yavrusu muhalefet düşünsün. Biz devlet olarak görevimizi yapacağız.

– Türkiye'nin her alanda olduğu gibi enerjide de tarihi başarılara imza atmasının gerisinde özel sektörümüzün dinamizmi ve cesareti var. Özel sektörümüz 200 milyar doların üzerinde sabit sermaye yatırımı ile hem ülkemizin gücüne güç kattı hem de istihdam seferberliğimiz ve arz güvenliğimizde öncü rol oynadı. Biz de özel sektörümüzü teşvik ederek, sıkıntılarını çözerek onlara gereken desteği verdik.

– Corona virüsü salgını sürecinde yaşananlar, son 19 yılda atılan bu adımların ne kadar doğru, ne kadar isabetli olduğunu hepimize göstermiştir. Kaptanın hüneri dalgalı denizde belli olur. Buradan hareketle Türkiye salgının yol açtığı zorlukları en hızlı atlatan ülkelerden biri olmuştur. Bu ana muhalefet, bu yavrular, bizim yaptığımız şehir hastanelerinden rahatsız oluyor. Bu hastanelerimiz olmamış olsaydı biz bu corona virüsüyle nasıl savaşacaktık.

ELİNİZE DİLİNİZE DURSUN

– Şimdi yeni bir şey daha uydurdular, ‘hastane var da, doktor yok' diyorlar. Elinize, dilinize dursun. Nerde doktor yok? Hepsi de var. Dün 40 bin personel daha ilave etme kararını Kabine toplantımızda aldık ve açıkladık. Bundan sonra da erken vakitli ve etkili tedbirler alarak proaktif anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Salgının olumsuz küresel etkileri sebebiyle insanımızın sırtına binen yükü hafifletirken, iş dünyamıza destek olacak, projeleri hayata geçireceğiz.

– Kabine toplantımız sonrasında alınan kararları ve salgın sürecinde enerji başlığında milletimize verdiğimiz desteklerin icmalini paylaştık. Türkiye'ye ve millete dair hiçbir hedefi, ideali olmayan felaket çağrıcılarına prim vermeden yolumuza hep beraber kararlılıkla devam edeceğiz. Son 19 yıldır olduğu gibi 2023'e giden süreçte de özel sektörümüzle tam bir dayanışma içinde hareket edeceğimize inanıyorum. Sizlerden Türkiye'ye güvenmenizi, Türkiye'nin aydınlık yarınlarına yatırım yapmayı sürdürmenizi diliyorum.

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