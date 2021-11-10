Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile telefonda görüşerek kardeşi Sabri Yavaş’ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Mansur Yavaş'ın vefat eden kardeşi Sabri Yavaş'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın bir süredir hastanede kanser tedavisi gören kardeşi Sabri Yavaş (56) hayatını kaybetmişti.

Sabri Yavaş için Beypazarı ilçesindeki Cemil Ercan Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Yavaş, Beypazarı Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Yavaş'ın yakınlarının yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Valisi Vasip Şahin ve çok sayıda siyasi katıldı. (İHA)

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