Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüştü

Doların 9 TL'yi aşarak tüm zamanların rekorunu kırmasının ardından Ankara'da dikkat çeken bir görüşme gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile bir araya geldi.

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Dolarda art arda gelen rekorların ardından Ankara’da önemli bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nu kabul etti. Görüşmeye ilişkin bir fotoğraf servis edilirken, açıklama ise yapılmadı.

REUTERS’IN KAVCIOĞLU İDDİASI YANKI UYANDIRMIŞTI

Geçen hafta Reuters, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’na güvenini kaybetme aşamasına geldiğini, son haftalarda ikili arasındaki iletişimin de azaldığını yazmıştı.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Yalan haberi sosyal medyanın sorunu zannediyorduk. Fakat görüyoruz ki artık ana akım medya da aynı meseleden muzdarip. Büyük medya kuruluşları bile bu tür yalanları kolayca dolaşıma sokabiliyor. Bu endişe verici bir durum. Her ikisi de yalan” ifadelerini kullanmıştı.