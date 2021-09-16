Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin’de otel açtı

Akşam saatlerinde Mersin'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı tamamlanan termal otelin açılışını gerçekleştirdi.

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Kırşehir’deki temaslarının ardından akşam saatlerinde Mersin’e gelen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, merkez Akdeniz ilçesinde yapımı tamamlanan termal otele geçti.

Otelin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Vali Ali İhsan Su, AKP ve MHP milletvekilleri de eşlik etti. Açılışta, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kahramanmaraş el işi sim sırma işlemeciliğiyle yapılan Sultanahmet Camii tablosu hediye edildi.

YARINKİ PROGRAMI BELLİ OLDU

Tayyip Erdoğan, yarın ise AKP’nin genişletilmiş il divan toplantısına katılacak, ardından merkez Toroslar ilçesindeki Emir Sultan Caminin açılışını yapacak. Burada cuma namazını kılacak olan Erdoğan, saat 16.00’da Cumhuriyet Alanı’nda 341 projenin açılışını gerçekleştirecek. Erdoğan, daha sonra gençlerle bir araya gelmesinin ardından kentten ayrılacak. DHA