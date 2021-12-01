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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne yaptığımızı, nasıl yapacağımızı biliyoruz

Ekonomiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne yaptığımızı, nasıl yapacağımızı biliyoruz. Hangi risklerle karşılaşacağımızı, hangi sonuçlar elde edeceğimizi biliyoruz" ifadesini kullandı.

Yayınlanma: 18:43 - 01 Aralık 2021 Güncellenme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne yaptığımızı, nasıl yapacağımızı biliyoruz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

* Türkiye'nin 2021'in üçüncü çeyrek büyümesi yüzde 7,4 olarak açıklandı. Bu büyüme oranıyla G20 içinde ilk sırada yer alıyoruz. Millî gelirimiz de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 arttı.

* Ne yaptığımızı, nasıl yapacağımızı biliyoruz. Hangi risklerle karşılaşacağımızı, hangi sonuçlar elde edeceğimizi biliyoruz.

* Türkiye'yi nasıl güçlü bir kalkınma altyapısına, güçlü bir demokrasiye kavuşturmuşsak, üretime ve istihdama dayalı güçlü bir ekonomiye de kavuşturacağız.

* Hep birlikte; Çalışacağız, daha çok çalışacağız… Üreteceğiz, daha çok üreteceğiz… Güçleneceğiz, daha çok güçleneceğiz… Büyüyeceğiz, daha çok büyüyeceğiz…

* Çalışmalarını tamamladığımız ve çok yakında Meclisimizin takdirine sunmayı planladığımız Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun, bu tarihi reformun tüm öğretmenlerimize şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.

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